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ProstoProSportProstoProSportСтавки на 12-й тур РПЛ: ЦСКА сыграет «низовой» матч, а «Краснодар» не проиграет «Спартаку»

ЦСКА — Ростов
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
После неоднозначной еврокубковой недели от российских клубов настало время для национального первенства и наших ставок на 12-й тур. ЦСКА – "Ростов" Когда: 6 октября 2019, 16:30 Где: "Арена ЦСКА" (Москва) ЦСКА: синдром Лиги Европы В четверг армейцы продолжили свою печальную серию в Лиге Европы.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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