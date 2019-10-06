РПЛ
ProstoProSportСтавки на 12-й тур РПЛ: ЦСКА сыграет «низовой» матч, а «Краснодар» не проиграет «Спартаку»
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
27
Гогуа
2
Фернандес
8
Влашич
7
Ахметов
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
17
Сигурдссон
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
11
Ионов
15
Глебов
17
Норманн
8
Попов
19
Байрамян
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
После неоднозначной еврокубковой недели от российских клубов настало время для национального первенства и наших ставок на 12-й тур. ЦСКА – "Ростов" Когда: 6 октября 2019, 16:30 Где: "Арена ЦСКА" (Москва) ЦСКА: синдром Лиги Европы В четверг армейцы продолжили свою печальную серию в Лиге Европы.
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ЦСКА — «Ростов». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата России 6 октября 2019 года
LiveSport.ru04 октября в 21:48
Ставки на 12-й тур РПЛ: ЦСКА сыграет «низовой» матч, а «Краснодар» не проиграет «Спартаку»
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