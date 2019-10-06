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Ставки на 12-й тур РПЛ: ЦСКА сыграет «низовой» матч, а «Краснодар» не проиграет «Спартаку»

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Политика ФБР задержало и допросило российского депутата в Нью-Йорке Сотрудник ФБР остановил в аэропорту Нью-Йорка российского депутата и журналистку Ингу Юмашеву и допросил.

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Политика В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера В Киеве проходит митинг против формулы Штайнмайера, участники акции протестуют «против капитуляции» и введения особого статуса Донбасса, сообщает «Громадське».

Общество В Гонконге полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона протестующих у полицейского участка в районе Монкок, а также в районе Вань Чай, сообщает газета South China Morning Post.

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Общество В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.

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