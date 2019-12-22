Сальдированная длинная позиция во фьючерсах на нефть Brent, которые торгуются на лондонской бирже ICE Futures Europe, выросла за неделю на 24 517 до 398 360 контрактов. Таким образом, нетто — длинная позиция стала максимальной за последние 7 месяцев. Показатель увеличивается вторую неделю подряд.

Ставки на рост цен на нефть Brent выросли до 7-месячного максимума

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