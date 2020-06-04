Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСтавки по депозитам опустились до исторического минимума

Ставки по депозитам опустились до исторического минимума Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в банках в конце мая упала до минимальных значений за всю историю и, по мнению экспертов, продолжит падать.
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Средняя максимальная ставка по вкладам Топ-10 банков снизилась до 5,039%

ИА БанкИнформСервис00:39

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков упала до рекордно низкого уровня в 5,04%

ПРАЙМвчера в 09:04

Средняя ставка по рублевым вкладам обновила абсолютный минимум

НТВвчера в 10:06

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 5,04%

Rambler News Serviceвчера в 09:34

Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимума

Ведомостивчера в 09:22

Ставки по депозитам опустились до исторического минимума

Коммерсантъвчера в 17:58

Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде мая снизилась до 5,04%

ТАССвчера в 09:00
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Общество

В МЧС заявили о решении по ликвидации утечки топлива в Норильске

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев заявил, что решение по способам ликвидации утечки топлива при аварии в Норильске было найдено, сообщают Известия .
ИжевскИнфо.РУ вчера в 03:22
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Здоровье

В Москве применили экспериментальную методику лечения от COVID-19

НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве стало первым российским медицинским учреждением, где применяют экспериментальную методику лечения от COVID-19 с помощью гипербарической оксигенации (ГБО), говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 00:50
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Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали безопасными занятия спортом в масках

При занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образования аэрозоля, который распространяется на большие расстояния.
Говорит Москва вчера в 08:44
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Кино

Евгений Цыганов: оказалось, что, если мы не выйдем из дома, мир не рухнет

Один из самых востребованных российских актеров Евгений Цыганов в разгар пандемии принял участие в онлайн-съемках нового фильма-спектакля UFO генерального продюсера Окко Театра Ивана Вырыпаева о людях, которые имели контакт с внеземной цивилизацией.
ТАСС 01:00
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
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Политика

Госдеп считает, что Россия должна «убираться с Ближнего Востока»

Россия должна "убираться с Ближнего Востока", заявил помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер.
Вести.Ru 02:06
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Хоккей

Брагин возглавил сборную России по хоккею

RT на русском 02:24
Общество

Потанин потерял $1,5 млрд за день после аварии на ТЭЦ «Норникеля»

Состояние главы и бенефициара компании "Норникель" Владимира Потанина за день 4 июня сократилось на $1,5 млрд из-за падения акций компании после аварии на ТЭЦ в Норильске.
ТАСС вчера в 11:31
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Общество

СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском вчера в 11:14
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр 03 июня в 07:48
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Происшествия

В Иркутске задержали похитителя партии защитных масок на 31 млн руб

Иркутск, 5 июня 2020, 08:23 — REGNUM В Иркутске арестован мужчина, похитивший знакомого предпринимателя и угрозами насилия заставивший его изменить адрес поставки медицинских масок на сумму 31 млн рублей с целью их хищения.
REGNUM 01:23
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Общество

Большинство водителей готовы делиться сведениями о себе в обмен на скидки

В опросе участвовали более 20 тыс. российских водителей.
Новые Известия 01:39
Происшествия

На убитого при штурме квартиры екатеринбуржца завели уголовное дело

Следователи возбудили дело по статье о применении насилия к представителям власти в отношении жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого убили при штурме его квартиры сотрудниками Росгвардии.
Телеканал RTVI вчера в 15:35
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Общество

Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании населения

Основатель Microsoft Билл Гейтс опроверг конспирологические теории заговора и слухи о том, что он собирается чипировать население под видом вакцинации от коронавируса.
BFM.ru 01:06
1,4K
Общество

Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости 03 июня в 02:30
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Космос

CubeSat ASTERIA обнаружил планету за пределами нашей Солнечной системы

CubeSat ASTERIA обнаружил планету за пределами нашей Солнечной системы.
Evo-rus.com 02:33
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Политика

Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ

Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ.
Газета.Ru вчера в 16:53
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Общество

Полувековой рекорд по осадкам побит в Москве 4 июня

В столице 4 июня побит рекорд 51-летней давности по количеству выпавших осадков за сутки.
Вечерняя Москва 02:07
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Общество

Разлив нефтепродуктов в Норильске засняли из космоса

Роскосмос опубликовал снимки разлива топлива в Норильске с пояснениями. Фотографии появились в галерее на сайте.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Общество

В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

Церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим при задержании полицейскими, прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота).
РБК вчера в 21:03
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Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК вчера в 10:36
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Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске

49-летний Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International», в молодости встречался с Жанной Фриске.
Shraibikus News вчера в 15:52
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Кино

Ридли Скотт снимет еще одну часть «Чужого»

ГЛАС.RU вчера в 05:04
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Космос

На Солнце произошла мощнейшая вспышка

Evo-rus.com 02:17
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку Израиля

Сирийские системы противоракетной обороны отразили воздушные атаки Израиля около города Масьяф, пишет агентство SANA.
Газета.Ru вчера в 15:04
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Общество

Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости вчера в 02:53
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Авто

Названа самая популярная в России модель авто в мае

Москва, 4 июня 2020, 15:03 — REGNUM По итогам мая 2020 года в России самой покупаемой новой моделью стала Lada Granta.
REGNUM вчера в 08:03
6
Общество

Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок

Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
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Транспорт

В России могут ввести онлайн-тахографы

В России могут ввести онлайн-тахографы В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в перспективе переведут все новые грузовики и автобусы.
Коммерсантъ вчера в 17:58
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