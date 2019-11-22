Финансы
Капитал страныСредняя ставка по рублевым вкладам достигла десятилетнего минимума
Во второй половине ноября 2019 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам достигла своего исторического минимума за последние десять лет: этот показатель опустился до 6,03%.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует из данных Банка России.РБКвчера в 04:41
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