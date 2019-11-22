с чего всё началось

Во второй половине ноября 2019 года средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам достигла своего исторического минимума за последние десять лет: этот показатель опустился до 6,03%.

Политика Лавров встретился с будущим послом Соединенных Штатов в России Министр иностранных дел Российской Федерации в японском городе Нагоя встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном.

Общество В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.

Политика МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.

Общество Перемещения автомобилей в ЦФО отследят Власти Москвы запустят систему по контролю проезда транспортных средств на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО).

Общество Минздрав отложил введение новых правил медосмотра водителей Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медицинского осмотра водителей, сообщил в своем Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Армия и оружие Американские ВМС потеряли российский «корабль-шпион» Американский журнал предполагает, что российское судно «Янтарь», под предлогом поисков различных объектов на морском дне, занимается разведкой гражданских и военных подводных коммуникаций.

Происшествия В Северной Осетии пять человек погибли в ДТП Пять человек погибли в ДТП на трассе в Северной Осетии. Об этом сообщили в субботу журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

Спорт Комитет WADA рекомендовал исполкому лишить РУСАДА статуса соответствия Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса, соответствующего Всемирному антидопинговому кодексу.

Футбол Чалов зимой может перейти в «Челси» Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.

Политика Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС, сообщает Sky News.