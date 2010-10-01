Экономика
Новости ЮгрыСтавки по ипотечным кредитам снижаются
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с апреля т.г. на 1 процентный пункт и составила 9,6% годовых. Средний размер ипотечного кредита в регионе – 2,4 млн рублей, средний срок выдачи – 18,9 лет.
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Наука
В генах англичан обнаружены признаки социального неравенства
В генах жителей Англии ученые смогли обнаружить признаки имеющегося социального неравенства.
Авто
Названы цены на Lada Vesta с вариатором
Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
Футбол
Слуцкий: в СССР была серьёзная пропаганда
Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий вспомнил своё детство в СССР.
Политика
Bloomberg: Путин не хочет делать «подарок» Нетаньяху
По словам источников агентства, Путин не хочет делать "подарок" к выборам израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Общество
Проливные дожди затопили более 80% территории Венеции
В Венеции уровень воды поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% территории города.
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить прокурора Москвы
Депутаты Мосгордумы Максим Круглов («Яблоко») и Елена Шувалова (КПРФ) потребовали проверить информацию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального об имуществе прокурора Москвы Дениса Попова, говорится в Twitter господина Навального.
Кино
Фильм Балагова «Дылда» получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера из Кабардино-Балкарии Кантемира Балагова «Дылда» завоевал главный приз ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival).
Экономика
Сбербанк согласовал план финансового оздоровления UTair
Сбербанк как один из кредиторов UTair согласовал план оздоровления авикомпании. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Сенатор Аньес объявила себя временным президентом Боливии
Ранее сенатор сообщала о своих намерениях возглавить страну. Она отмечала, что берет эту ношу, чтобы организовать новые выборы президента.
Происшествия
Соседка историка-убийцы Соколова слышала крики Ещенко перед смертью
Как сообщал ранее Российский Диалог, следственный комитет Российской Федерации проверит информацию о других возможных преступлениях арестованного 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Политика
Киев заявил о требовании населения к Зеленскому договориться с Путиным
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире ICTV заявил, что президент Владимир Зеленский пытается наладить взаимодействие с российским коллегой Владимиром Путиным, так как этого хочет большинство граждан страны.
Происшествия
Историку Соколову предъявили обвинение в убийстве аспирантки
Кандидату исторических наук Олегу Соколову официально предъявлено обвинение в убийстве Анастасии Ещенко.
Политика
Лукашенко рассказал, как в Белоруссии могут отменить смертную казнь
Вопрос отмены смертной казни в Белоруссии может решиться только на референдуме. Об этом рассказал президент страны Александр Лукашенко.
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Футбол
Модрич получил награду Golden Foot
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лауреатом премии Golden Foot, которая вручается игрокам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
Гаджеты
Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый двигатель
По имеющимся данным, на Заволжском моторном заводе приступят к выпуску нового силового агрегата для российского внедорожника УАЗ «Патриот».
Происшествия
В Приморье ФСБ пресекла попытку вывезти за границу 240 лап медведей
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Игры