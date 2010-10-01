Экономика

Новости ЮгрыНовости ЮгрыСтавки по ипотечным кредитам снижаются

Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась с апреля т.г. на 1 процентный пункт и составила 9,6% годовых. Средний размер ипотечного кредита в регионе – 2,4 млн рублей, средний срок выдачи – 18,9 лет.
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Ставки по ипотечным кредитам снижаются

Новости Югры09 ноября в 23:56

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 18:44, Ашберн
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