Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.

с чего всё началось

Ряд банков — Росбанк, Райффайзенбанк — начали повышать ставки по ипотеке еще до пятничного решения ЦБ. Изменения по ипотечным ставкам планировал и "Зенит".

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