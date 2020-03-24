Финансы

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Банк «Открытие» увеличил ставки по ипотеке на 1,5 процентного пункта. Ставки по беззалоговым кредитам финансовая организация оставила на прежнем уровне, пишет РИА Новости. Ставки на вклады в рублях выросли в «Совкомбанке» с 19 марта.
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с чего всё началось

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.
РИА Новости23 марта в 23:19

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В Госдуме прокомментировали решение ряда банков повысить ставки по ипотеке

RT на русском24 марта в 15:24

Банки тоже хотят «кушать»: ставки по ипотеке повышаются

News.ru24 марта в 09:21

Банки приступили к повышению ставок по ипотеке и вкладам

Газета.Ru24 марта в 03:24

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

РБК24 марта в 02:21

Российские банки начали массово повышать ставки по ипотеке

Znak.com24 марта в 01:42

Российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

РИА Новости23 марта в 23:19

Ряд российских банков поднял ставки по кредитам и ипотеке

Вести.Ru23 марта в 21:46
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Общество

Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Татар-информ 24 марта в 23:33
Общество

Макгрегор пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор пожертвовал один миллион евро на борьбу с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 12:54
Общество

Россия запретит все полеты за рубеж с 27 марта, кроме вывозных рейсов

Сведения о приезжающих гражданах, подлежащих изоляции, поручено направлять в медицинские организации.
BFM.ru 01:38
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Общество

В Совфеде рассказали о влиянии нерабочей недели на график праздников

Москва, 26 марта 2020, 08:39 — REGNUM Сокращения праздничных дней из-за выходной недели, объявленной в России на фоне пандемии коронавируса, не произойдёт.
REGNUM 01:39
Общество

Навка рассказала о подруге, которая заразилась коронавирусом в США

Как рассказала Татьяне Навке ее подруга, в стране перегружены больницы, не хватает масок, антисептиков и туалетной бумаги, закрыты многие магазины.
Gazeta.SPb вчера в 19:36
Здоровье

Из инфекционного отделения тольяттинской больницы выписали 17 человек

В Тольятти из инфекционного отделения больницы № 5 выписано 17 человек. Ранее их госпитализировали и наблюдали в условиях стационара.
СОВА вчера в 13:06
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Транспорт

РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России

Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
ТАСС вчера в 02:02
Общество

Российских студентов отправят на каникулы с 28 марта по 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал приказ о каникулах для студентов вузов.
Ведомости вчера в 19:39
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Театры

Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

ФАН 24 марта в 10:40
Происшествия

В Кузбассе подтвердили еще один случай коронавируса

Коронавирусная инфекция в Кузбассе подтверждена еще у одного пациента, находившегося под наблюдением медиков, на данный момент в регионе два пациента с установленным диагнозом, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:51
Общество

В Челябинской области подтвердили три случая заражения коронавирусом

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у троих жителей Челябинской области, еще у троих COVID-19 выявили первичные тесты, сообщает в четверг региональный минздрав.
РИА Новости 01:36
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском 24 марта в 16:31
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество

Собянин заявил о непройденном пике заболеваемости коронавирусом

Пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден. Об этом в эфире канала «ТВ Центр» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Lenta.ru вчера в 13:59
Экономика

Запасающие еду страны угрожают мировой торговле

Из России временно запретили вывозить крупы. На фоне глобального карантина и подорожания цен мировую экономику ждёт глобальный спад.
Deita.ru 01:45
Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:30
Космос

Роскосмос выберет четыре района для возвращения «Орла» с Луны

Российская газета вчера в 04:43
Шоу-бизнес

Джиган посвятил дочерей в рыцари с помощью ножа

Накануне Джиган опубликовал видео в сториз на своей странице в социальной сети, где поиграл со своими дочерями с ножом в руках.
Волга-Медиа вчера в 22:59
Общество

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Политика

В Киеве заявили, что еще можно локализовать распространение COVID-19

Министр здравоохранения Илья Емец заявил, что Украине еще по силам локализовать распространение коронавирусной инфекции жесткими мерами, чего не удается сделать Европе.
РИА Новости вчера в 18:21
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