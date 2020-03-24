Финансы
REGNUMСтавки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Банк «Открытие» увеличил ставки по ипотеке на 1,5 процентного пункта. Ставки по беззалоговым кредитам финансовая организация оставила на прежнем уровне, пишет РИА Новости. Ставки на вклады в рублях выросли в «Совкомбанке» с 19 марта.
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с чего всё началось
Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, некоторые игроки заняли выжидательную позицию, следя за изменениями на рынке, следует из опроса, проведенного РИА Новости.РИА Новости23 марта в 23:19
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В Госдуме прокомментировали решение ряда банков повысить ставки по ипотеке
RT на русском24 марта в 15:24
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