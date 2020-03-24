Финансы

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Банк «Открытие» увеличил ставки по ипотеке на 1,5 процентных пункта. Ставки по беззалоговым кредитам финансовая организация оставила на прежнем уровне, пишет РИА Новости. Ставки на вклады в рублях выросли в «Совкомбанке» с 19 марта.
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