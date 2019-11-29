Экономика
Российская газетаСтавки по ипотеке достигли минимума за два года
Средняя ставка по ипотечным кредитам в октябре снизилась до 9,4%, сообщает Центробанк. Это на 0,28% ниже, чем месяцем ранее - в сентябре средняя ставка равнялась 9,68%. Процентная ставка по ипотеке в октябре - минимальная за последние 2 года.
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Набиуллина считает «вполне реальным» снижение ставок по ипотеке до 7-8% годовых
Rambler News Service07:41
В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
RT на русском29 ноября в 13:09
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