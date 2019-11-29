Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСтавки по ипотеке достигли минимума за два года

Средняя ставка по ипотечным кредитам в октябре снизилась до 9,4%, сообщает Центробанк. Это на 0,28% ниже, чем месяцем ранее - в сентябре средняя ставка равнялась 9,68%. Процентная ставка по ипотеке в октябре - минимальная за последние 2 года.
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Набиуллина считает «вполне реальным» снижение ставок по ипотеке до 7-8% годовых

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РИА Новости29 ноября в 10:55
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РЕН ТВ 29 ноября в 12:12
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Дни24 00:46
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Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
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Происшествия

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По меньшей мере десять человек получили ранения в результате стрельбы в американском городе Новый Орлеан, двое из них в критическом состоянии, сообщает телеканал ABC News.
РИА Новости 07:40
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РБК 06:56
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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

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RT на русском вчера в 18:30
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Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
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Армия и оружие

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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

В Ростовской области в Новочеркасске уволились все три врача инфекционной больницы, учреждение приостановило прием пациентов.
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По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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