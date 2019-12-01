Экономика
Российская газетаСтавки по ипотеке могут опуститься ниже 9 процентов
Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу нынешнего года может опуститься ниже 9 процентов. Об этом агентству РИА Новости сообщили представители кредитных организаций. По итогам октября средневзвешенная ставка по ипотеке составила 9,4 процента (в сентябре она равнялась 9,68 процента).
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В Нижегородской области рассказали о выдаче ипотеки в январе — сентябре
RT на русском29 ноября в 13:09
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