Средняя ставка по ипотечным кредитам к концу нынешнего года может опуститься ниже 9 процентов. Об этом агентству РИА Новости сообщили представители кредитных организаций. По итогам октября средневзвешенная ставка по ипотеке составила 9,4 процента (в сентябре она равнялась 9,68 процента).

Ставки по ипотеке могут опуститься ниже 9 процентов

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