МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС/. Некоторые банки планируют снизить ставки по программе ипотечного кредитования на Дальнем Востоке для молодых семей, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.

с чего всё началось

Москва, 27 апреля 2020, 12:05 — REGNUM Проценты по кредитам на покупку жилья по программе «Дальневосточная ипотека» могут составить менее 2% годовых, действующих на сегодняшний день. Возможность снижения этой ставки прорабатывают российские банки.

Ставки по ипотеке на Дальнем Востоке могут опуститься ниже 2%

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