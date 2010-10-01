Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке на Дальнем Востоке могут опуститься ниже 2%
Москва, 27 апреля 2020, 12:05 — REGNUM Проценты по кредитам на покупку жилья по программе «Дальневосточная ипотека» могут составить менее 2% годовых, действующих на сегодняшний день. Возможность снижения этой ставки прорабатывают российские банки.
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МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС/. Некоторые банки планируют снизить ставки по программе ипотечного кредитования на Дальнем Востоке для молодых семей, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.ТАСС04:09
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Мишустин сообщил о планах банков снизить процент по ипотеке на Дальнем Востоке
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