Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке на Дальнем Востоке могут опуститься ниже 2%

Москва, 27 апреля 2020, 12:05 — REGNUM Проценты по кредитам на покупку жилья по программе «Дальневосточная ипотека» могут составить менее 2% годовых, действующих на сегодняшний день. Возможность снижения этой ставки прорабатывают российские банки.
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с чего всё началось

Мишустин сообщил о планах банков снизить процент по ипотеке на Дальнем Востоке

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС/. Некоторые банки планируют снизить ставки по программе ипотечного кредитования на Дальнем Востоке для молодых семей, сообщил в понедельник на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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