Экономика

БМ24БМ24Ставки по ипотеке продолжили снижение

Параллельно со снижением ипотечных ставок сохраняется и тенденция к росту выдачи жилищных кредитов. В сентябре банки выдали 107 тысяч ипотечных кредитов 239,2 млрд рублей, что на 1,3% больше августовского показателя.
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с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте
 регулятора.
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