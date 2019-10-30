с чего всё началось

Параллельно со снижением ипотечных ставок сохраняется и тенденция к росту выдачи жилищных кредитов. В сентябре банки выдали 107 тысяч ипотечных кредитов 239,2 млрд рублей, что на 1,3% больше августовского показателя.

Общество С 1 ноября вступил в силу закон об устойчивом Рунете Начиная с 1 ноября, в силу вступают некоторые положения закона об обеспечении безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории России, или, как его еще называют, закона о "суверенном Рунете".

Политика Украина отказалась платить за восстановление Донбасса Министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.

Общество Azur Air отказалась регистрировать самолеты в России Чартерный перевозчик Azur Air перевел из иностранного реестра в российский только один самолет из 29-ти, сообщил замгендиректора авиакомпании Павел Терещенко.

Происшествия Группа телефонных банковских мошенников задержана в Иваново В Иваново задержаны девять подозреваемых в совершении телефонных мошенничеств — по данным следствия, ими было совершено более 50 краж с банковских карт граждан.

Общество В России изменились ГОСТы на хлеб Как сообщают РИА Новости, с 1 ноября в стране вводятся новые ГОСТы для хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной и ржаной муки.

Экономика Долговая нагрузка в России достигла максимума Согласно подсчетам ЦБ, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Происшествия В Петербурге загорелось здание автосервиса Здание автосервиса загорелось в Петербурге, площадь пожара - 400 квадратных метров, сообщает городской главк МЧС.

Общество С 1 ноября стало доступно приложение для оформления мелких ДТП С 1 ноября стало доступно приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформить электронный европротокол при авариях с участием не более двух машин и без пострадавших, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков.

Экономика В Германии назвали рубль лучшей валютой Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.

Шоу-бизнес Джигурда пообещал нокаутировать Малахова «Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль», -написал актер Джигурда пояснил, что причиной конфликта между ним и Малаховым стало то, что ведущий не извинился перед его бывшей супругой Мариной Анисиной, которую он, по словам актера, оскорблял в своих передачах.

Происшествия Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» «Каковкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и приговорён к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — уточнили в суде.