Экономика
БМ24Ставки по ипотеке продолжили снижение
Параллельно со снижением ипотечных ставок сохраняется и тенденция к росту выдачи жилищных кредитов. В сентябре банки выдали 107 тысяч ипотечных кредитов 239,2 млрд рублей, что на 1,3% больше августовского показателя.
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с чего всё началось
Осенью 2019 года на российском рынке ипотечного жилищного кредитования продолжилось снижение процентных ставок, констатируют аналитики Центробанка в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.Lenta.ruвчера в 04:55
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Объем выдачи ипотеки в России по итогам девяти месяцев составил почти 2 трлн рублей
Интерфакс30 октября в 11:55
Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре опустилась до 9,68% с 9,91% в августе
ПРАЙМ30 октября в 11:25
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