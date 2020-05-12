Сервис «Электронная регистрация» позволяет выполнить эту операцию самостоятельно. Стоит добавить, что в мае Сбербанк уже проводил снижение ставок по ипотеке. Снижение составило 0,4 % для покупки готового жилья и 0,5 % - для покупки в новостройке.

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