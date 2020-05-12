Экономика

Live24Live24Ставки по ипотеке снизит Сбербанк при онлайн-регистрации

Сервис «Электронная регистрация» позволяет выполнить эту операцию самостоятельно. Стоит добавить, что в мае Сбербанк уже проводил снижение ставок по ипотеке. Снижение составило 0,4 % для покупки готового жилья и 0,5 % - для покупки в новостройке.
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Сбербанк снизил ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Rambler News Service03:03

Сбербанк снизил ставки по ипотеке при электронной регистрации сделок

ТАСС03:27

Сбербанк снизил ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки

Известия03:24

Сбербанк дополнительно снизил ставки по ипотеке при онлайн-регистрации

РБК03:10

Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,3% при электронной регистрации сделок

Вести.Ru04:09

Сбербанк снижает ставки по ипотеке при регистрации в электронном виде

РИА Новости02:58

Сбербанк снизит ставки по ипотеке при регистрации сделок в электронном виде

Интерфакс03:14
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Общество

Власти Москвы ответили на сообщения о продаже масок в метро с наценкой

Во вторник на сайте Би-би-си был опубликован материал о закупках московским метро средств защиты, где сказано, что подземка якобы приобрела маски оптом за 1,64 рубля, а перчатки - за 4,37 и продает их с большой наценкой.
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Общество

Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Ранее российское правительство утвердило дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет.
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Общество

Скворцова рассказала о ротации медиков ФМБА для борьбы с коронавирусом

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Общество

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Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
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Общество

Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
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Бой между Нурмагомедовым и Гэтжи может пройти уже летом

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между чемпионом мира в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и обладателем временного пояса Джастином Гэтжи может пройти уже летом.
Вести.Ru 13:45
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Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
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Здоровье

Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

Выработка иммунитета к инфекции зависит от состояния организма, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 13:38
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Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

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79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом

Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
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Политика

Госдума ужесточила запрет на право избираться осужденным гражданам

К уже имеющемуся списку из статьи уголовного кодекса добавили еще 50, в том числе, те, по которым нередко получают приговоры политические активисты.
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Авто

Редкий Mercedes-Benz E60 AMG W124 выставлен на продажу

На продажу выставлена редкая модель Mercedes-Benz E60 AMG W124, которая была выпущена в 1993 году и с тех пор набегала всего 2,5 тысячи километров.
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Политика

США признали военные успехи России в Сирии

Россия весьма успешна в военном смысле в Сирии, заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.
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Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС

Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
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Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
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Илон Маск открыл завод Tesla вопреки запрету властей

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Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Роскошный Hongqi E115 показали на фото без камуфляжа

Ранее Hongqi обновил внедорожник HS7.
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В России завершается период нерабочих дней

Говоря о введении нерабочих дней, Путин отметил, "эта экстраординарная мера позволила затормозить развитие эпидемии", что в свою очередь, помогло подготовить медицину и "сохранить многие тысячи жизней".
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс 04:34
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Экономика

Саудовская Аравия увеличит НДС в три раза

С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля - в три раза повышен налог на добавленную стоимость.
Газета.Ru вчера в 06:45
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС 07:01
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Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.
РБК 03:51
Общество

Васильев озвучил статистику заболевания пневмонией в Дагестане

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев во вторник, 12 мая, в ходе прямого эфира на телеканале РГВК «Дагестан» сообщил о реальных цифрах заболевания в республике коронавирусом и пневмонией.
Зори Табасарана 09:32
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Общество

Тюменцы оформляют президентские выплаты на детей

В скором времени Боровкова вновь займется оформлением заявления, но уже на единовременную выплату 10 тысяч рублей на старшего сына Максима (ему полных 10 лет) – о новой мере поддержки абсолютно всех семей, имеющих детей от трех до 15 лет включительно, глава страны высказался накануне.
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Здоровье

Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе

Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
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У «Американской истории ужасов» появится спин-офф

Хоррор-антология канала FX «Американская история ужасов» в ближайшее время обзаведется дочерним шоу — разработкой спин-оффа занимается соавтор и продюсер оригинала Райан Мерфи.
Кinomania вчера в 20:48
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Общество

Правительство РФ утвердило правила оказания матпомощи семьям с детьми

Правительство РФ разработало правила оказания такой материальной помощи (постановление Правительства РФ от 11 мая 2020 г. № 652).
Гарант 06:10
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