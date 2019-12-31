Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека
Финмаркет31.12.19 в 00:59
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Космос
NASA провело испытания нового марсианского ровера
Политика
Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле
Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Происшествия
В пригороде Парижа мужчина с ножом пытался напасть на прохожих
Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Происшествия
Ребенок и мужчина погибли в лобовом столкновении машин в Ленобласти
По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 января около 14:45 мск на 42 км автодороги Зуево — Новая Ладога водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo XC70, которым управлял мужчина 1949 года рождения.
Армия и оружие
Премьер Ирака осудил убийство Сулеймани американцами в Багдаде
Глава переходного правительства Ирака Адель Абдель Махди осудил убийство иранского генерала Касема Сулеймани силами США.
Армия и оружие
«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США
Что касается самих Штатов, то их, по словам эксперта, интересует только внутренняя политика и, в первую очередь, президентские выборы в этом году.
Экономика
Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию
В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые соглашения.
Наука
Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей
На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.
Политика
Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе
Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
Футбол
СМИ: ЦСКА интересуется игроком загребского «Динамо» Майером
Московский ЦСКА проявляет интерес к футболисту загребского "Динамо" Ловро Майеру, сообщает tportal.hr.
Футбол
Ибрагимович: «Хорошо, что Роналду играет в Италии»
"Милан" готовится к каждой конкретной игре у команды есть качество, и мы можем добиваться большего. Я всегда говорил, что работа окупается.
Общество
Вильфанд: 2019 год стал самым теплым в Москве за последние 140 лет
Ушедший 2019 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1877 года, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Культура
Омский хор перепел ставшую мемом песню из сериала «Ведьмак»
Омский русский народный хор перепел песню из сериала "Ведьмак". "Партию Лютика" исполнил Валерий Подворный.
Авто
Новые Duster, Logan и Sandero не станут гибридами
Происшествия
Прокуратура завершила расследование дела о драке Ляшко и Геруса
Бориспольская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о драке лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
Футбол
Хавбек «Аталанты» Кулусевски перешёл в «Ювентус»
Ранее 19-летний шведский хавбек выступал за "Аталанту". За Кулусевски туринцы заплатили 35 млн евро.
Футбол
«Челси» вернется к варианту с подписанием Чалова
Лондонский «Челси» после неудачной попытки подписать форварда «Лиона» Муссу Дембеле может вернуться к варианту с подписанием нападающего ЦСКА Федора Чалова.
Кино
В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»
С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в январе
В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Хоккей
Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ
Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
Музыка
«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии
Экономика
Экономисты предрекли слабый доллар в 2020 году
По прогнозам начальника отдела долговых инструментов M&G Investments Джима Ливисса, в 2020 году ФРС может продолжить снижение ставки, что также станет негативным фактором для доллара.
Общество
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.