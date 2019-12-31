Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
Читать в источнике
Комментировать12

Подробнее о событии

Ставки по ипотеке перестали снижаться в Алтайском крае

Толк06:34

В России рекордно подешевела ипотека

Lenta.ru31.12.19 в 02:51

Популярность программы семейной ипотеки повлияла на снижение ставок

ТАСС31.12.19 в 06:16

Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека

Финмаркет31.12.19 в 00:59

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звездавчера в 17:17

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газетавчера в 08:06

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUMвчера в 17:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

РИА Новости 06:14
Космос

NASA провело испытания нового марсианского ровера

Naked Science 30.12.19 в 11:46
Политика

Польский президент проигнорирует форум памяти Холокоста в Израиле

Президент России подтвердил планы посетить Израиль по случаю Дня памяти жертв Холокоста в середине января.
Вести.Ru 07:48
Армия и оружие

Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани

РИА Новости вчера в 22:05
Происшествия

В пригороде Парижа мужчина с ножом пытался напасть на прохожих

Мужчина, вооружённый ножом, попытался напасть на прохожих в пригороде Парижа Вильжюиф, нападавший нейтрализован полицией, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 08:45
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо

Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
РИА Новости 04:39
Происшествия

Ребенок и мужчина погибли в лобовом столкновении машин в Ленобласти

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 3 января около 14:45 мск на 42 км автодороги Зуево — Новая Ладога водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volvo XC70, которым управлял мужчина 1949 года рождения.
REGNUM 08:19
Армия и оружие

Премьер Ирака осудил убийство Сулеймани американцами в Багдаде

Глава переходного правительства Ирака Адель Абдель Махди осудил убийство иранского генерала Касема Сулеймани силами США.
ФАН 03:51
Армия и оружие

«Бросили динамит в пороховую бочку»: эксперт рассказал о последствиях ликвидации Сулеймани для США

Что касается самих Штатов, то их, по словам эксперта, интересует только внутренняя политика и, в первую очередь, президентские выборы в этом году.
ТК Звезда 08:39
Экономика

Россия приостановила поставки нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился завершить переговоры с Россией по поставкам нефти и заключить необходимые соглашения.
Суть событий 02:40
Наука

Искусственный интеллект диагностирует рак успешнее людей

На основе более 28 тысяч рентгенограмм из Англии и США специалисты Google провели обучение системы искусственного интеллекта по диагностике рака молочной железы.
Красная весна вчера в 09:34
Спорт

Лыжница Непряева стала шестой в масс-старте на «Тур де Ски»

Вести.Ru 08:04
Политика

Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе

Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
News.ru 08:14
Футбол

СМИ: ЦСКА интересуется игроком загребского «Динамо» Майером

Московский ЦСКА проявляет интерес к футболисту загребского "Динамо" Ловро Майеру, сообщает tportal.hr.
РИА Новости 09:19
Футбол

Ибрагимович: «Хорошо, что Роналду играет в Италии»

"Милан" готовится к каждой конкретной игре у команды есть качество, и мы можем добиваться большего. Я всегда говорил, что работа окупается.
Bobsoccer 05:56
Общество

Вильфанд: 2019 год стал самым теплым в Москве за последние 140 лет

Ушедший 2019 год стал самым теплым в Москве за всю историю метеонаблюдений с 1877 года, рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Вечерняя Москва 08:57
Культура

Омский хор перепел ставшую мемом песню из сериала «Ведьмак»

Омский русский народный хор перепел песню из сериала "Ведьмак". "Партию Лютика" исполнил Валерий Подворный.
ТВ Центр 08:26
Авто

Новые Duster, Logan и Sandero не станут гибридами

Автоновости дня 08:54
Происшествия

Прокуратура завершила расследование дела о драке Ляшко и Геруса

Бориспольская прокуратура завершила досудебное расследование по делу о драке лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.
Украина.ру 08:49
Футбол

Хавбек «Аталанты» Кулусевски перешёл в «Ювентус»

Ранее 19-летний шведский хавбек выступал за "Аталанту". За Кулусевски туринцы заплатили 35 млн евро.
Sport.ru вчера в 16:30
Футбол

«Челси» вернется к варианту с подписанием Чалова

Лондонский «Челси» после неудачной попытки подписать форварда «Лиона» Муссу Дембеле может вернуться к варианту с подписанием нападающего ЦСКА Федора Чалова.
LiveSport.ru 08:33
Кино

В российский прокат вышел фантастический блокбастер «Вторжение»

С первого дня Нового года во всех кинотеатрах России началось фантастическое вторжение. Речь о новом фильме Фёдора Бондарчука.
Вести Калининград 02:10
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в январе

В ближайшие десять дней температура воздуха в Центральной России будет превышать норму на пять-восемь градусов, что означает высокую вероятность аномально теплого января, сообщает центр "Фобос".
РИА Новости 07:19
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Хоккей

Сборная России по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал МЧМ

Молодёжная сборная России по хоккею одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Чехии.
RT на русском вчера в 08:58
Музыка

«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Московский Комсомолец 09:06
Экономика

Экономисты предрекли слабый доллар в 2020 году

По прогнозам начальника отдела долговых инструментов M&G Investments Джима Ливисса, в 2020 году ФРС может продолжить снижение ставки, что также станет негативным фактором для доллара.
Forbes вчера в 09:43
Общество

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390.
Lenta.ru 09:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное