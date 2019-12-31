Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека
Финмаркет31.12.19 в 00:59
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Общество
Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей
Армия и оружие
В Иране назначили преемника убитого США генерала
Каани сменил своего предшественника Касема Сулеймани, который 3 января был убит в результате авиаудара США около аэропорта Багдада.
Армия и оружие
В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США
"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
Политика
СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина
Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
Интернет
Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями
Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.
Происшествия
В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией
В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
Спорт
Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»
Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Хоккей
Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ
Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
Общество
Определена лучшая диета 2020 года
Второй среди лучших оказалась DASH-диета. Ее специфика заключается в борьбе с гипертонией.
Политика
В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии
Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
Политика
Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры
Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
Армия и оружие
Грузии предсказали гуманитарную катастрофу в случае войны США с Ираном
Эксперт по вопросам внешней политики Зураб Батиашвили предсказал Грузии гуманитарную катастрофу в случае большой войны США с Ираном, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год
"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Братске
В результате аварии погибли три человека, находившиеся в отечественной машине: водитель и два пассажира.
Происшествия
При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей
Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольске Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Шоу-бизнес
Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса
Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
Энергетика
«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию
Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
Шоу-бизнес
Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Политика
Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале
Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
Происшествия
Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек
На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.
Политика
Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию
Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Зоран Тошич поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
Авто
В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена
Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Здоровье
Первую смерть от гриппа зарегистрировали на Украине
При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.
Спорт
Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA»
Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.