Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Ставки по ипотеке перестали снижаться в Алтайском крае

Толк06:34

В России рекордно подешевела ипотека

Lenta.ru31.12.19 в 02:51

Популярность программы семейной ипотеки повлияла на снижение ставок

ТАСС31.12.19 в 06:16

Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека

Финмаркет31.12.19 в 00:59

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звездавчера в 17:17

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газетавчера в 08:06

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUMвчера в 17:15
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Общество

Москвич выиграл в лотерею миллиард рублей

Российская газета 01 января в 08:45
Армия и оружие

В Иране назначили преемника убитого США генерала

Каани сменил своего предшественника Касема Сулеймани, который 3 января был убит в результате авиаудара США около аэропорта Багдада.
РБК 05:38
Армия и оружие

В Минобороны назвали убийство Сулеймани недальновидным шагом США

"Недальновидные шаги США, выразившиеся в убийстве генерала Касема Сулеймани, ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Ближневосточном регионе и серьезным негативным последствиям для всей системы международной безопасности", - сказано в заявлении Минобороны РФ.
РЕН ТВ 07:58
Политика

СМИ узнали об отказе президента Польши приехать в Израиль из-за Путина

Как пишет газета Gazeta Wyborcza, основной причиной отказа Дуды ехать в Израиль является тот факт, что на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста будет присутствовать президент России Владимир Путин.
РБК 07:23
Интернет

Мессенджер Telegram получил масштабное обновление с новыми функциями

Прямо перед Новым годом разработчики популярного мессенджера Telegram выпустили очередное обновление программы с открытым кодом и сквозным шифрованием.
Дни24 07:32
Происшествия

В Китае зарегистрировали 44 случая заболевания неизвестной пневмонией

В Китае количество зараженных неизвестной формой пневмонии увеличилось до 44 человек.
РБК 06:19
Спорт

Якобсен победила в масс-старте классическим стилем на «Тур де Ски»

Норвежская лыжница Астрид Якобсен одержала победу в масс-старте на 10 километров классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
РИА Новости 07:57
Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
Хоккей

Тренер сборной Швеции рассказал, как победить россиян в полуфинале МЧМ

Главный тренер шведской сборной Томас Монтен считает, что его подопечные смогут одолеть российских хоккеистов в полуфинале МЧМ только при определенных условиях.
Экономика сегодня вчера в 20:28
Общество

Определена лучшая диета 2020 года

Второй среди лучших оказалась DASH-диета. Ее специфика заключается в борьбе с гипертонией.
Мойка78 06:29
Политика

В Раде заявили, что жители Донбасса имеют право на две пенсии

Депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Галина Третьякова заявила, что жители Крыма и Донбасса имеют право получать две пенсии: украинскую и от местных властей.
РЕН ТВ 04:45
Политика

Послы Польши и Израиля раскритиковали Украину за чествование Бандеры

Посол Польши в Киеве Бартош Цихоцки и глава израильской дипмиссии Джоэль Лион осудили чествование на Украине памяти деятелей Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) и ее лидера Степана Бандеры.
РИА Новости вчера в 16:36
Армия и оружие

Грузии предсказали гуманитарную катастрофу в случае войны США с Ираном

Эксперт по вопросам внешней политики Зураб Батиашвили предсказал Грузии гуманитарную катастрофу в случае большой войны США с Ираном, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Взгляд.ру 07:24
Энергетика

Транзит российского газа через Украину увеличился на 3% за 2019 год

"Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страны и Молдавию составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3% или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год", - сказано в сообщении.
ТАСС 07:25
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Братске

В результате аварии погибли три человека, находившиеся в отечественной машине: водитель и два пассажира.
UsedCars.ru 06:25
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольске Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
Шоу-бизнес

Курникова опубликовала милое видео с детьми от Иглесиаса

Теннисистка опубликовала в Instagram милое видео с малышами. На кадрах дети бегут по лужайке, но путь им преграждает сетка.
ТВ Центр 07:18
Энергетика

«Транснефть» объяснила отсутствие поставок нефти в Белоруссию

Отсутствие поставок российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что российские нефтяные компании не подали заявки на прокачку сырья.
РБК 03:42
Шоу-бизнес

Смолов опубликовал романтичное фото с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов опубликовал снимок с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина на фоне слухов об их романе.
Газета.Ru 07:35
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Происшествия

Авиакатастрофа Ан-12 в Судане унесла жизни 18 человек

На западе Судана потерпел крушение военно-транспортный самолет, инцидент произошел вскоре после взлета с военной авиабазы в провинции Западный Дарфур, сообщает Reuters.
РБК вчера в 16:23
Политика

Российские пранкеры разыграли конгрессвумен США

Lenta.ru 07:36
Футбол

Экс-футболист ЦСКА Тошич заявил, что Путин изменил Россию

Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА серб Зоран Тошич поделился мнением о президенте России Владимире Путине.
RT на русском 06:54
Авто

В Сети показали УАЗ «Хантер» в стиле Гелендвагена

Накануне в Сети появились изображения тюнингованного автомобиля УАЗ «Хантер».
CarsWeek.ru вчера в 07:12
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 05:53
Здоровье

Первую смерть от гриппа зарегистрировали на Украине

При первых признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу, говорится в сообщении.
Украина.ру 07:12
Спорт

Владислав Радимов призвал российских спортсменов «забить на WADA»

Российским спортсменам не следует обращать большого внимания на санкции со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.
78.ru 05:47
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
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