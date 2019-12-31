Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека
Финмаркет31.12.19 в 00:59
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Политика
Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей
Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Спорт
Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Экономика
Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа
Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
Культура
Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»
Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Происшествия
По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
Армия и оружие
Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива, передает ТАСС.
Общество
Голландия официально прекратила существование
С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Политика
Миллиардер Усманов заявил, что Путину не нужны олигархи
По словам миллиардера, Путин не заинтересован в улучшении жизни олигархов, так как его главной целью является крепкое государство.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Происшествия
Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков
Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Шоу-бизнес
Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса
На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Игры
S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4
На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Политика
Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
Хоккей
Заварухин: сегодня не доработали — получили отвратительный результат
Зарабатываем удаление и не дорабатываем до конца — отвратительный результат из-за этого.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Общество
СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ
Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Кино
Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей
Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
Шоу-бизнес
Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская опубликовала в своем Instagram пикантные снимки.