Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Ставки по ипотеке перестали снижаться в Алтайском крае

Толк06:34

В России рекордно подешевела ипотека

Lenta.ru31.12.19 в 02:51

Популярность программы семейной ипотеки повлияла на снижение ставок

ТАСС31.12.19 в 06:16

Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека

Финмаркет31.12.19 в 00:59

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звездавчера в 17:17

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газетавчера в 08:06

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUMвчера в 17:15
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Политика

Трамп обвинил генерала Сулеймани в гибели миллионов людей

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерал Касем Сулеймани несет ответственность за гибель миллионов людей, в том числе и протестующих в Иране.
Известия 09:22
Спорт

Устюгов стал вторым в масс-старте на Tour de Ski, Большунов — третьим

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в масс-старте на 15 км классическим стилем в рамках этапа Tour de Ski, который проходит в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Коммерсантъ 10:24
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:41
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
ПРАЙМ 02:56
Происшествия

Мужчина с ножом напал на людей в пригороде Парижа

Один человек погиб, еще двое получили ранения и были госпитализированы в результате нападения мужчины, вооруженного ножом, на прохожих в парке города Вильжюиф (южный пригород Парижа).
РБК 11:06
Культура

Омский хор записал кавер на песню из «Ведьмака»

Омский русский народный хор записал кавер на песню, использованную во время съемок сериала «Ведьмак».
Актуальные Новости 09:23
Происшествия

По факту избиения заключенных в СИЗО Кузбасса возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту избиения заключенных СИЗО-4 в Кемеровской области в 2017 году, видео с которым распространили в интернете, говорится в сообщении СК по Кемеровской области.
ТАСС 07:28
Армия и оружие

Генсек ООН призвал США и Иран не допустить новой войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров Соединенных Штатов и Ирана проявить максимальную сдержанность для недопущения очередной войны в зоне Персидского залива, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:07
Общество

Голландия официально прекратила существование

С 1 января 2020 года страна решила отказаться от использования названия «Голландия».
Lenta.ru 01 января в 23:53
Политика

Миллиардер Усманов заявил, что Путину не нужны олигархи

По словам миллиардера, Путин не заинтересован в улучшении жизни олигархов, так как его главной целью является крепкое государство.
URA.Ru 10:34
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 07:15
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Политика

Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста

Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
RT на русском 06:56
Общество

Метеоритный дождь пройдет над Россией в ночь на 4 января

Газета.Ru 10:54
Происшествия

Сотрудника канцелярии ГПУ задержали на распространении наркотиков

Правоохранители задержали специалиста канцелярии Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) по подозрению в сбыте наркотического средства - метадона.
Украина.ру 10:42
Политика

Пранкеры Лексус и Вован запустили шоу Stars save the Earth

Газета.Ru 06:59
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Дату назвали в пресс-службе Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, сообщает Gordon.ua.
Lenta.ru 10:34
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru 09:08
Шоу-бизнес

Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина

Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
РИА Новости 06:14
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика

Жириновский назвал убийство Сулеймани серьезной ошибкой США

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани серьезной ошибкой США, которые сами провоцируют не только Иран, но и весь шиитский мир на резкое обострение отношений.
ФАН 05:51
Хоккей

Заварухин: сегодня не доработали — получили отвратительный результат

Зарабатываем удаление и не дорабатываем до конца — отвратительный результат из-за этого.
Чемпионат 08:26
Политика

В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском вчера в 05:18
Теннис

Медведев и Хачанов принесли России победу над Италией на ATP Cup

РБК 10:27
Общество

СБУ отменила запрет на въезд Федору Добронравову, сообщили СМИ

Служба безопасности Украины отменила запрет на въезд на территорию страны российскому актеру Федору Добронравову, передает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на ответ ведомства на информационный запрос.
РИА Новости 09:38
Общество

Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Газета.Ru вчера в 13:46
Кино

Кассовые сборы российского кино в 2019 году составили 12,3 млрд рублей

Кассовые сборы российского кино составили 12,3 млрд рублей, то есть 22,1% от совокупных кассовых сборов кинопроката.
SM News 09:08
Шоу-бизнес

Экс-супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Бывшая супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская опубликовала в своем Instagram пикантные снимки.
Аргументы недели 09:39
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