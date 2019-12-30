Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Энергетика
Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии
3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Хоккей
Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира
Экономика
С 1 января 2020 года вступило в силу множество изменений в законах
МРОТ в России поднят с 1 января на 7,5% – до 12 тысяч 130 рублей.
Политика
Над иранской мечетью подняли красный флаг мести
Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Политика
Савченко рассказала о гниющей Украине
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Футбол
Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:0
Необычное время начала матчей связано с акцией, которую проводит компания Heads Up совместно с исполнительным агентством Министерства здравоохранения Англии.
Хоккей
Российский форвард Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль" сообщил о подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Наука
Создан новый активированный уголь для очистки воды от металла
Российские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали модифицированный активированный уголь, способный очищать воду от железа.
Авто
Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России
Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
Политика
В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина
Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Футбол
Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»
Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
Хоккей
Иван Морозов: «Лучшим был Соколов»
На 5-минутное удаление в начале отреагировали хорошо, это большинство должны были реализовать.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Происшествия
В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек
Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
Происшествия
СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье
Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
Общество
Опубликована декларация о доходах Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии «Квартал 95».
Армия и оружие
Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300
Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
Спорт
Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов остается лидером общего зачета многодневки "Тур де Ски" после пяти этапов.
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
Футбол
23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП
Здоровье
С сегодняшнего дня в Астраханской области заработали медучреждения
Приказом министерства здравоохранения Астраханской области в праздничные дни области изменен график работы детских и взрослых поликлиник Астрахани и районных больниц.
Автоспорт