Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Очередное снижение ставок по ипотеке ожидается в новом году

News.ruвчера в 15:36

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 12:12

Банки сокращают кредитование бизнеса в Петербурге

РБК Санкт-Петербург02 января в 01:51

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM02 января в 17:15

Эксперты спрогнозировали рост ипотечного рынка и снижение ставки

Красная весна02 января в 11:34

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета02 января в 08:06

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звезда02 января в 17:17
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 14:37, Ашберн
Армия и оружие

СМИ сообщили о взрывах ракет близ посольства США в Багдаде

Интерфакс 12:14
Наука

Определен лучший сок для снижения повышенного давления

Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Lenta.ru 11:12
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru вчера в 03:45
Энергетика

Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии

3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Известия 10:48
Хоккей

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Российская газета 11:53
Экономика

С 1 января 2020 года вступило в силу множество изменений в законах

МРОТ в России поднят с 1 января на 7,5% – до 12 тысяч 130 рублей.
Вести ФМ 01 января в 06:54
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Красный флаг мести подняли над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Касема Сулеймани.
Lenta.ru 09:36
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Савченко рассказала о гниющей Украине

Lenta.ru 13:46
Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Российская газета 10:33
Общество

Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь

Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Lenta.ru 08:56
Общество

Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости 10:21
Футбол

Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 0:0

Необычное время начала матчей связано с акцией, которую проводит компания Heads Up совместно с исполнительным агентством Министерства здравоохранения Англии.
Евро-футбол.ру 02 января в 07:46
Хоккей

Российский форвард Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

Клуб Национальной хоккейной лиги "Монреаль" сообщил о подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком.
Интерфакс-Спорт вчера в 11:50
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Lenta.ru 10:34
Наука

Создан новый активированный уголь для очистки воды от металла

Российские ученые совместно с зарубежными коллегами разработали модифицированный активированный уголь, способный очищать воду от железа.
Волгоградская правда 02:37
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Почему Tesla Cybertruck ждет провал в России

Tesla Cybertruck — одна из самых интересных новинок 2019 года. Революционный пикап, созданный самим Илоном Маском, уже повод для обсуждения.
МР7.ру 08:35
Политика

В 2017 году Трамп пропустил звонок Путина

Глава Белого дома Дональд Трамп в 2017 году подверг публичной критике тогдашнего директора Разведывательного управления Минобороны Майкла Флинна и других высокопоставленных сотрудников администрации президента за то, что они не сказали о звонке президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 01:20
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Усманов: думаю об инвестициях в «Эвертон»

Российский бизнесмен Алишер Усманов, ранее владевший долей в лондонском «Арсенале», заявил, что готов финансировать другой английский клуб — «Эвертон».
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Хоккей

Иван Морозов: «Лучшим был Соколов»

На 5-минутное удаление в начале отреагировали хорошо, это большинство должны были реализовать.
Спорт-Экспресс 12:29
Гаджеты

Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов

UfacityNews.ru 02 января в 16:30
Общество

На Южно-Украинской АЭС произошло автоматическое отключение энергоблока

RT на русском 03:42
Происшествия

В ДТП в Тюменской области погибла семья из пяти человек

Двое взрослых и трое детей погибли в ДТП в Тюменской области.
ТАСС 11:48
Происшествия

СК начал проверку после сообщений СМИ о стрельбе по детям в Приморье

Следователи Приморского края начали проверку после сообщений СМИ о пострадавших в поселке Заводской несовершеннолетних, сообщает пресс-служба регионального управления СК.
РБК 12:47
Общество

Опубликована декларация о доходах Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал более 210 тысяч долларов дохода от студии «Квартал 95».
Lenta.ru вчера в 14:29
Армия и оружие

Китай подтвердил передачу Сирии аналогов российских С-300

Китайское информационное агентство «Sohu» подтвердило факт передачи сирийским военным средств противовоздушной и противоракетной обороны КНР, аналогичных российским ЗРК С-300, переданных немногим более года назад на вооружение сирийской армии, но до сих пор не принимавших участие в атаках на самолёты противников.
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Большунов сохранил лидерство в общем зачете «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов остается лидером общего зачета многодневки "Тур де Ски" после пяти этапов.
РИА Новости вчера в 10:39
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости 00:00
Футбол

23-летний игрок «Генгама» погиб в ДТП

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С сегодняшнего дня в Астраханской области заработали медучреждения

Приказом министерства здравоохранения Астраханской области в праздничные дни области изменен график работы детских и взрослых поликлиник Астрахани и районных больниц.
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Нейрохирург рассказал о состоянии здоровья Шумахера

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