ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.

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Политика Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.

Кино Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.

Общество Усманов рассказал о своих возможных наследниках Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.

Политика Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.

Армия и оружие Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир "Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.

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