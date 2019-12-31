Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Ставки по ипотеке перестали снижаться в Алтайском крае

Толк06:34

В России рекордно подешевела ипотека

Lenta.ru31.12.19 в 02:51

Популярность программы семейной ипотеки повлияла на снижение ставок

ТАСС31.12.19 в 06:16

Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека

Финмаркет31.12.19 в 00:59

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ru12:12

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звездавчера в 17:17

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газетавчера в 08:06
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Политика

Болтон поздравил всех причастных к убийству генерала Сулеймани

Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, поздравил всех, кто организовал ликвидацию генерала иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.
Pravda.Ru 07:32
Кино

Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей

Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
Lenta.ru 12:09
Происшествия

Стоматолог в Приморье сломал пальцы просившей о помощи молодой маме

В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
Вести.Ru 10:59
Авто

Названы способы быстрого и безопасного прогрева автомобиля зимой

Автоновости дня вчера в 00:26
Армия и оружие

Россия готова к введению войны в новом формате - эксперт

Представители США на условиях анонимности заявили, что Сулемани был убит в результате удара беспилотника.
РИА Новости Крым 08:43
Общество

Усманов рассказал о своих возможных наследниках

Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
РИА Новости 12:31
Политика

Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
RT на русском 12:20
Футбол

Клопп о календаре АПЛ: попробуйте один раз подумать об игроках

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вновь высказался по поводу календаря матчей Английской премьер-лиги (АПЛ).
Газета.Ru 12:35
Политика

Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах

Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр.
Известия 10:39
Теннис

ATP Cup. Медведев и Хачанов выиграли парную встречу у итальянцев

Вести.Ru 11:12
Происшествия

Полиция разоблачила обманувших известную фигуристку колдунов

Дни.ру 10:21
Общество

Федору Добронравову разрешили въезд на Украину

Российскому актеру Федору Добронравову разрешили въезд на территорию Украины.
Lenta.ru 11:20
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Газета.Ru 11:25
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости 11:45
Экономика

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
BFM.ru 08:41
Авто

Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4

Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
Car.ru 01:45
Шоу-бизнес

Анна Курникова показала подросших детей от Энрике Иглесиаса

На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
Bimru.ru 09:08
Армия и оружие

Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир

"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.
РЕН ТВ 03:05
Спорт

Клебо обошел Устюгова в общем зачете «Тур де Ски»

Газета.Ru 11:24
Общество

Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в лотерею

На сайте телеканала НТВ, который вёл трансляцию шоу «Новогодний миллиард», уточняется, что победителем 1316-го тиража лотереи «Русское лото» стал «житель Москвы, купивший билет с номером 131626314944».
Говорит Москва 01 января в 09:36
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Хоккей

«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

Магнитогорский "Металлург" обыграл на своем льду "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МК-Спорт 10:08
Происшествия

Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»

В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Lenta.ru 09:10
Происшествия

В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии

В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
RT на русском 05:05
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

РИА Новости 01:29
Политика

Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине

Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
RT на русском вчера в 15:30
Авто

Chrysler презентует концепт Airflow Vision на выставке CES

Американский бренд представит концепцию Airflow Vision на выставке Consumer Electronics Show в 2020 году в Лас-Вегасе, штат Невада.
SpeedMe вчера в 14:50
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Общество

Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей

Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Эхо Москвы 12:00
Кино

В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»

Главную роль в фильме сыграл популярный актер Александр Петров.
RuNews24.ru вчера в 03:43
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