Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека
Финмаркет31.12.19 в 00:59
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Сборы российских фильмов сократились на полтора миллиарда рублей
Кассовые сборы российского кино за прошедший 2019-й год составили 12,3 миллиарда рублей, что на 1,5 миллиарда рублей меньше, чем в прошлом году.
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В Уссурийске стоматолог отказался оказывать помощь ребенку и сломал пальцы снимавшей его на видео матери маленького посетителя.
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Армия и оружие
Россия готова к введению войны в новом формате - эксперт
Представители США на условиях анонимности заявили, что Сулемани был убит в результате удара беспилотника.
Общество
Усманов рассказал о своих возможных наследниках
Миллиардер Алишер Усманов рассказал в интервью газете Financial Times, кто может стать его наследниками.
Политика
Помпео обсудил с Лавровым убийство генерала Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, во время которых они обсудили убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Футбол
Клопп о календаре АПЛ: попробуйте один раз подумать об игроках
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вновь высказался по поводу календаря матчей Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Кравчук рассказал Савченко о трех маленьких Украинах
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Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
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Россия остановила поставки нефти в Белоруссию
Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию, сообщает ТАСС.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
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На своей страничке в Инстаграм Курникова опубликовала трогательное видео с участием своих детей от Энрике Иглесиаса.
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Пороховая бочка Трампа: убийство генерала Сулеймани всколыхнуло мир
"Президент Трамп только что бросил динамитную шашку в бочку с порохом, и он должен объяснить американскому народу стратегию и план по обеспечению безопасности наших войск и сотрудников посольства, наших людей и наших интересов, как здесь, дома, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", - пояснил Байден.
Спорт
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Общество
Житель Москвы выиграл 1 миллиард рублей в лотерею
На сайте телеканала НТВ, который вёл трансляцию шоу «Новогодний миллиард», уточняется, что победителем 1316-го тиража лотереи «Русское лото» стал «житель Москвы, купивший билет с номером 131626314944».
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Хоккей
«Металлург» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Магнитогорский "Металлург" обыграл на своем льду "Автомобилист" из Екатеринбурга в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
Таксисту сломали челюсть и выбили три зуба за «новогодний тариф»
В белорусском городе Гродно пассажир сломал челюсть и выбил три зуба таксисту, который предложил ему оплатить поездку по двойному «новогоднему тарифу».
Происшествия
В Китае 44 человека заболели неизвестной формой пневмонии
В Китае неизвестной формой пневмонии заболели 44 человека, состояние 11 оценивается как тяжёлое, ещё 121 человек находится под наблюдением.
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Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Политика
Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине
Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Авто
Chrysler презентует концепт Airflow Vision на выставке CES
Американский бренд представит концепцию Airflow Vision на выставке Consumer Electronics Show в 2020 году в Лас-Вегасе, штат Невада.
Общество
Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина
Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Общество
Бездомный житель Москвы отсудил у сети фитнес-клубов более 140 тысяч рублей
Мужчина, чье имя не называется, ночевал в спортзале.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Главную роль в фильме сыграл популярный актер Александр Петров.