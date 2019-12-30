Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
Армия и оружие
Появилось видео дозаправки самолетов Су-30СМ и Су-24М в воздухе
Истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М550 провели дозаправку в воздухе на скорости 500 километров в час.
Энергетика
В Белоруссии заявили о возобновлении поставок российской нефти
Возобновилась поставка российской нефти на НПЗ в Белоруссии, заявил замглавы "Белнефтехима" Владимир Сизов.
Политика
Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США
Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.
Музыка
Гребенщиков представил клип на песню «Пошёл Вон Вавилон»
Борис Гребенщиков, основатель группы «Аквариум», представил 31 декабря 2019 года музыкальный клип на песню «Пошел Вон Вавилон».
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Хоккей
Сборная России пропустила четвёртую шайбу от Швеции в полуфинале МЧМ
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Главную роль в фильме сыграл популярный актер Александр Петров.
Политика
Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»
Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Хоккей
Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
После возвращения в НХЛ нападающий провел 81 встречу, в которых набрал 43 (19+24) очка. 27 декабря Кингз расторгли контракт с Ковальчуком.
Происшествия
Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала
Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Речь идет о нетрадиционно высокой для этого времени года температуре воздуха, говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Происшествия
ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса
Общество
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Политика
Тысячи людей пришли проститься с Сулеймани в Багдаде
Несколько тысяч людей пришли проститься с главой спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касемом Сулеймани, убитым при авиаударе США.
Общество
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
Авто
Названы способы ускорить прогрев машины зимой
Эксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин назвал шесть способов ускорить прогрев двигателя и салона автомобиля зимой.
Общество
Алишер Усманов назвал своих возможных наследников
Гаджеты
Анонсирован смартфон OnePlus Concept One с невидимой камерой
Известный инсайдер Ice Universe опубликовал первые изображения смартфона OnePlus Concept One.
Политика
Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса
Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Армия и оружие
В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани
Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Происшествия
Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила
В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.
Происшествия