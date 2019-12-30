Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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ТК Звезда02 января в 17:17

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Красная весна02 января в 11:34

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

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Очередное снижение ставок по ипотеке ожидается в новом году

News.ruвчера в 15:36
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В России могут скорректировать возраст вступления в брак

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Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

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Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году

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В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

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Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
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Сборная России пропустила четвёртую шайбу от Швеции в полуфинале МЧМ

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После возвращения в НХЛ нападающий провел 81 встречу, в которых набрал 43 (19+24) очка. 27 декабря Кингз расторгли контракт с Ковальчуком.
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Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России

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Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
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Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru вчера в 10:34
Армия и оружие

В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани

Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
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