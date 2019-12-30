Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Очередное снижение ставок по ипотеке ожидается в новом году

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Банки сокращают кредитование бизнеса в Петербурге

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Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звезда02 января в 17:17

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM02 января в 17:15

Эксперты спрогнозировали рост ипотечного рынка и снижение ставки

Красная весна02 января в 11:34

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета02 января в 08:06

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ruвчера в 12:12
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Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году

Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
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Возобновилась поставка нефти на белорусские НПЗ

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