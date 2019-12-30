Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Спорт
Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.
Происшествия
В Сети появилось предполагаемое видео крушения самолета в Алма-Ате
Шоу-бизнес
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Политика
Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1».
Авто
Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле полумиллиона рублей
В России в 2020 году самым дешевым новым автомобилем стал седан Lada Granta. Его можно приобрести всего за 455 тысяч 900 рублей.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь
Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Происшествия
В Нижегородской области юноша погиб, защищая женщину от грабителя
В городе Павлово (Нижегородская область) 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от грабителя.
Армия и оружие
Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде
Хоккей
Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Экономика
Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии
Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
Политика
Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере
Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Хоккей
Ларионов: финал Россия — Канада — всегда огромный праздник для мирового хоккея
Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов заявил, что для победы в финале чемпионата мира над сборной Канады каждый из игроков должен провести лучший матч в жизни.
Происшествия
В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой
Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Здоровье
Диетолог Минздрава назвал безопасную порцию колбасы
Виктор Тутельян, диетолог российского Министерства здравоохранения, отметил, что колбасу можно употреблять, но в умеренном объеме.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Здоровье
Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
Политика
Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
Армия и оружие
Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране
Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
Общество
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют
Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.