Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звезда02 января в 17:17

Финансовый аналитик спрогнозировал снижение ставок по ипотеке в России

URA.Ru08:30

На петербургском рынке ипотеки зафиксирован опасный тренд

РБК Санкт-Петербург06:36

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ru03 января в 12:12

Эксперт предсказал снижение ставок по ипотеке в 2020 году

News.ru10:16

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM02 января в 17:15

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета02 января в 08:06
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Политика

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 10:02
Спорт

Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»

Lenta.ru 10:10
Происшествия

Украинские военные подорвались на собственной мине

Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Вести.Ru 07:58
Общество

Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.
RT на русском 04:01
Происшествия

В Сети появилось предполагаемое видео крушения самолета в Алма-Ате

РЕН ТВ 02 января в 09:45
Шоу-бизнес

Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью

На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.
Телепрограмма 03:19
Политика

Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1».
RT на русском 08:48
Авто

Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле полумиллиона рублей

В России в 2020 году самым дешевым новым автомобилем стал седан Lada Granta. Его можно приобрести всего за 455 тысяч 900 рублей.
URA.Ru 09:14
Шоу-бизнес

Алена Шишкова ответила на обвинения в неумении воспитывать свою дочь

Напомним, что хайп по поводу воспитания дочери Шишковой появился после того, как ее бабушка Симона опубликовала в своем микроблоге короткий видеоролик, в конце которого внучка облизывает ее палец на ноге.
Bimru.ru 08:09
Общество

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
РБК 07:47
Происшествия

В Нижегородской области юноша погиб, защищая женщину от грабителя

В городе Павлово (Нижегородская область) 18-летний юноша погиб, пытаясь защитить женщину от грабителя.
Общественное телевидение России 09:21
Армия и оружие

Ракета взорвалась рядом с посольством США в Багдаде

Росбалт вчера в 12:55
Хоккей

Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Монреале»

РИА Новости 03 января в 11:45
Экономика

«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги

Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Московский Комсомолец 01:00
Экономика

Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии

Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
REGNUM 02 января в 03:33
Политика

Посольство Польши оценило заявление МИД Украины о Бандере

Посольство Польши на Украине прокомментировало заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко по поводу Степана Бандеры.
RT на русском 01:27
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
REGNUM 02 января в 22:19
Хоккей

Ларионов: финал Россия — Канада — всегда огромный праздник для мирового хоккея

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов заявил, что для победы в финале чемпионата мира над сборной Канады каждый из игроков должен провести лучший матч в жизни.
RT на русском 07:48
Происшествия

В Архангельске рецидивист напал с ножом на водителя скорой

Полицейские в Архангельске задержали мужчину, напавшего с ножом на водителя бригады скорой помощи, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
РИА Новости 07:55
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Здоровье

Диетолог Минздрава назвал безопасную порцию колбасы

Виктор Тутельян, диетолог российского Министерства здравоохранения, отметил, что колбасу можно употреблять, но в умеренном объеме.
Discover24 01:35
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Lenta.ru 07:49
Здоровье

Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян

Тайваньские исследователи заявили, что даже в небольших дозах лекарство может привести к кровоизлиянию в мозг.
Утро.ru 05:26
Политика

Партия Порошенко обратится в СБУ из-за въезда посещавших Крым артистов

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко подготовила ряд запросов в Службу безопасности и к президенту Владимиру Зеленскому из-за разрешения на въезд в страну людям, которые подержали присоединение Крыма к РФ и выступали там, сообщила в воскресенье депутат Верховной рады Ирина Геращенко.
РИА Новости 08:17
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
Общество

Солнце и Земля максимально сблизились

Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Вести.Ru 04:51
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

РИА Новости 01:59
Армия и оружие

Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране

Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
News.ru 09:32
Общество

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют

Гороскоп на неделю с 6 января: Рыбы волнуются, Львы празднуют Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 07:05
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