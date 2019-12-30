Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Политика
МИД Ирака направил в СБ ООН официальную ноту протеста из-за ударов США
"МИД Ирака направил генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности официальную жалобу в связи с ударом США на территории страны", - говорится в сообщении СМИ.
Энергетика
Киев прокомментировал данные о сокращении транзита газа из России
Глава газотранспортной компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал сообщения о падении транзита российского газа через украинскую территорию.
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России
Продажи новых автомобилей премиум-класса в России по итогам 11 месяцев 2019 года выросли на 4% до 140,6 тыс. единиц.
Авто
Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам
Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.
Политика
Новое повышение пенсионного возраста может произойти в России
По словам Миронова, повышение пенсионного возраста не принесло стране должного эффекта.
Автоспорт
Шибалов победил на первом этапе «Дакара»
Гонщик «КАМАЗ-мастера» Антон Шибалов победил на первом этапе «Дакара» в классе грузовиков.
Спорт
Россиянин Большунов выиграл гонку «Тур де Ски»
Культура
Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter
Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Актриса Настасья Самбурская проводит новогодние праздники на Бали.
Футбол
Мещеряков заявил, что Сёмин продолжит работу с «Локомотивом»
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил, что наставник железнодорожников Юрий Сёмин продолжит тренировать коллектив.
Политика
Украинский националист заявил о признании Зеленским Крыма российским
«Если Зеленский считает, что его друзьям можно нарушать закон о государственной границе и не признавать суверенитет Украины над Крымом, то, значит, сам Зеленский не признает украинских границ и считает Крым российским», — отметил Корчинский, добавив, что заграничные певцы президенту дороже украинских территорий.
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Общество
Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
В Петербурге умер хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, он больше года боролся с онкологическим заболеванием.
Армия и оружие
Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране
Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Политика
Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1».
Авто
Назвали кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году
«Российская газета» назвала ТОП-12 самых ожидаемых кроссоверов, которые появятся на рынке России в 2020 году.
Здоровье
Диетолог Минздрава назвал безопасную порцию колбасы
Виктор Тутельян, диетолог российского Министерства здравоохранения, отметил, что колбасу можно употреблять, но в умеренном объеме.
Хоккей
Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России
Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.
Происшествия
В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже
В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.
Происшествия
В Приморье при катании на тюбинге погибла четырехлетняя девочка
Армия и оружие
Коалиция во главе с США приостановила обучение военных Ирака
Вооруженные силы США и других государств, которые принимают участие в контртеррористической операции «Непоколебимая решимость» в Ираке, приостановили обучение иракских военных из-за возросшего напряжения на Ближнем Востоке, сообщает Reuters, ссылаясь на письмо немецких военных депутатов этой страны.
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Армия и оружие
РВСН оснастят новыми ракетами к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения на сто процентов будут оснащены новыми ракетами в 2024 году. Об этом заявляет Минобороны России.
Шоу-бизнес
Симоньян выложила снимок Кеосаяна с двухмесячной дочерью
На снимке запечатлен сам именинник Тигран Кеосаян. На руках он держит двухмесячную дочь Маро.