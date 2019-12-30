ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

Экономика Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.

Авто Kia запретила продавать новые седаны Optima таксистам Компания Kia на K5/Optima с 21 ноября до конца 2019 года на домашнем рынке оформила 16 тыс. заказов, и это при том, что Южной Корее за год планировалось продать 70 тыс. седанов.

Культура Грета Тунберг изменила имя в своём Twitter Шведская экоактивистка Грета Тунберг изменила в Twitter своё имя на Шэрон. Девушка в шутку подписалась как «Шэрон» в честь популярного мема.

Политика Украинский националист заявил о признании Зеленским Крыма российским «Если Зеленский считает, что его друзьям можно нарушать закон о государственной границе и не признавать суверенитет Украины над Крымом, то, значит, сам Зеленский не признает украинских границ и считает Крым российским», — отметил Корчинский, добавив, что заграничные певцы президенту дороже украинских территорий.

Хоккей Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.

Общество Умер боровшийся с раком онколог Андрей Павленко В Петербурге умер хирург-онколог и автор блога о лечении рака Андрей Павленко, он больше года боролся с онкологическим заболеванием.

Армия и оружие Помпео отреагировал на угрозу Трампа уничтожить десятки целей в Иране Соединённые Штаты Америки будут действовать в соответствии с законом в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майкл Помпео после обещания главы Белого дома Дональда Трампа уничтожить 52 цели на территории Исламской Республики.

Происшествия Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Политика Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1».

Хоккей Шведский форвард назвал «полной лажей» голы сборной России Globallookpress Форвард молодежной сборной Швеции по хоккею Давид Густафссон признался, что чувствует себя тяжело после поражения от России в полуфинале МЧМ-2020.

Происшествия В Таиланде задержали двух россиян за секс на пляже В Патайе полиция задержала и оштрафовала за секс на пляже средь бела дня двух россиян: 26-летнего Романа и его 19-летнюю подругу Дарью.