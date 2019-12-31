Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Ставки по ипотеке перестали снижаться в Алтайском крае

Толк06:34

В России рекордно подешевела ипотека

Lenta.ru31.12.19 в 02:51

Популярность программы семейной ипотеки повлияла на снижение ставок

ТАСС31.12.19 в 06:16

Очередное снижение ставок по ипотеке ожидается в новом году

News.ru15:36

Подъем в проекте: экономика России медленно выходит из кризиса

Известия16:02

Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека

Финмаркет31.12.19 в 00:59

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ru12:12
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Происшествия

В Волгограде пассажир ударил женщину-таксиста ножом в лицо

ТАСС 07:58
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии

Дни24 10:09
Политика

Лавров обсудил убийство генерала Сулеймани с Помпео

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых была обсуждена ситуация вокруг убийства иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными.
Экономика сегодня 13:01
Армия и оружие

Трамп отказался считать убийство Сулеймани «началом войны»

Президент США Дональд Трамп прокомментировал журналистам убийство иранского генерала Касема Сулеймани, пишет Reuters.
РБК 15:39
Футбол

Нападающий «Генгама» Жулан погиб в ДТП

Vprognoze.ru 16:30
Политика

Названа дата запуска украинского телеканала для жителей Донбасса

Украинский государственный телеканал для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса заработает 15 февраля.
Lenta.ru 10:34
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Общество

Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
РИА Новости 16:26
Шоу-бизнес

Стася Милославская показала домашнее фото с Александром Петровым

Милославская показала милое домашнее фото, на котором Петров лежит на ее ногах. Судя по лицу звезды фильма "Текст", он безмерно счастлив.
StarHit.ru 01 января в 07:00
Политика

Украинских дипломатов возмутил российский Крым в британском журнале

Британский журнал для женщин Good Housekeeping назвал Крым российской территорией, сообщила в четверг пресс-служба посольства Украины в Великобритании.
РИА Новости вчера в 12:39
Хоккей

«Йокерит» нанес СКА самое крупное поражение в истории КХЛ

Финский «Йокерит» принимал на своем льду питерский СКА. Матч состоялся в рамках регулярного сезона КХЛ.
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Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Происшествия

Российские акробаты упали с высоты во время выступления в Нидерландах

Два акробата из России упали с высоты во время выступления в столице Нидерландов Амстердаме.
Lenta.ru 16:37
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
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Футбол

«Севилья» не сумела обыграть «Атлетик» в матче Примеры

В Севилье завершился очередной матч 19-го тура испанской Примеры.
Bookmaker-ratings.ru 17:01
Армия и оружие

Хафтар объявил всеобщую мобилизацию в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о всеобщей мобилизации и противостоянии иностранному вторжению.
РИА Новости 16:30
Политика

«Нафтогаз» назвал лицемерной критику Порошенко договора с Россией

Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал лицемерием критику бывшего президента страны Петра Порошенко из-за газового контракта с Россией.
РИА Новости вчера в 07:59
Наука

Тупики пользуются орудиями для получения желаемого

МедиаПоток 03:34
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Экономика

«Дочка» ВЭБа может прекратить банковскую деятельность на Украине

В повестку внеочередного собрания акционеров Проминвестбанка, назначенного на 6 февраля, внесен вопрос о «прекращении осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица».
Ведомости 11:35
Политика

Вован и Лексус разыграли конгрессвумен США от имени Греты Тунберг

Самые известные российские пранкеры Владимир "Вован" Кузнецов и Алексей "Лексус" Столяров, на счету которых множество розыгрышей мировых политиков первого эшелона, позвонили члену конгресса США от Демократической партии Максин Уотерс от имени шведской школьницы, экологической активистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Газета.Ru 11:25
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

RT на русском 13:24
Армия и оружие

США попытались вмешаться в совместные учения России, Китая и Ирана

Речь идёт о совместных манёврах России, Китая и Ирана, которые прошли в конце декабря в Индийском океане и Оманском заливе.
Rusvesna.su вчера в 06:47
Здоровье

Диетолог назвала способы восстановления формы после праздников

Врач-диетолог Анна Петрина дала советы всем желающим быстро вернуть себя в форму после обильных праздничных застолий.
Пятый канал 31.12.19 в 23:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его дочь Лиза исполнила хит Пугачевой

Многих поклонников Максима Галкина по-настоящему умилил видеоролик с Лизой, и они осыпали талантливую девочку комплиментами.
MedikForum.ru вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Бойфренд показал Бузову без фильтров и макияжа

Давид тоже не устает любоваться своей возлюбленной. И во время отдыха заснял ее без грамма косметики и фотофильтров.
Wday.ru 02:15
Экономика

Поставки нефти из России в Белоруссию прекращены

В белорусском концерне «Белнефтехим» заявили о приостановке поставок нефти из России с 1 января, передает ТАСС.
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Технологии

Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль

В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.
Профиль 11:00
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Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки, хотя женщина держала ребенка.
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Жэньминь жибао (Китай): Россия – страна «пера и меча» (Жэньминь жибао)

Россию называют страной «пера и меча», глубина смысла этой метафоры в полной мере отражена в русской культуре, ярким примером которой является творчество Александра Сергеевича Пушкина.
ИноСМИ 16:21
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