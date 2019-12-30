Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Банки сокращают кредитование бизнеса в Петербурге

РБК Санкт-Петербургвчера в 01:51

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газетавчера в 08:06

Очередное снижение ставок по ипотеке ожидается в новом году

News.ru15:36

Подъем в проекте: экономика России медленно выходит из кризиса

Известия16:02

Эксперты: ставки по ипотеке могут упасть до 7-8% в 2020 году

Газета.Ru12:12

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звездавчера в 17:17

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUMвчера в 17:15
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Политика

Кадыров прокомментировал убийство Сулеймани

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство генерала КСИР Касема Сулеймани американскими военными.
Аргументы и Факты 18:35
Технологии

В Microsoft назвали дату прекращения поддержки Windows 7

В марте 2019 года корпорация Microsoft объявила о решении в январе 2020 года прекратить техническую поддержку и обновление операционной системы Windows 7.
RT на русском 19:17
Политика

В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина

Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
РИА Новости 11:06
Армия и оружие

В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

РИА Новости 18:22
Политика

США предостерегли Ирак от вывода американских войск

Вашингтон будет очень разочарован, если Ирак попросит вывести американские войска из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
Известия 18:47
Общество

Жена онколога Андрея Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Армия и оружие

Постпред Ирана при ООН считает убийство Сулеймани началом войны

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи приравнял убийство иранского генерала Касема Сулеймани к развязыванию войны.
Коммерсантъ 21:46
Спорт

Устюгов: результат в масс-старте на «Тур де Ски» был почти идеальным

РИА Новости 15:13
Общество

Названы самые безопасные направления поездок в 2020 году

Самые безопасные туристические направления 2020 года определила страховая компания BHTP, сообщает Express.
РИА Новости 14:31
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на движке Unreal Engine 4

На странице официального сайта Unreal Engine, где перечисляют проекты, которые выйдут на одноименном движке четвертого поколения в ближайшие годы, появилась запись о игре S.T.A.L.K.E.R. 2. Позже игра GSC Game World была удалена из списка, сообщает dtf.ru.
Матч ТВ вчера в 05:12
Здоровье

В Хани откроется новая врачебная амбулатория

Помимо объектов здравоохранения в городе Нерюнгри, в перечень объектов входят открытие врачебной амбулатории в поселке Хани, фельдшерского пункта в поселке Золотинка и строительство новой врачебной амбулатории в селе Иенгра.
SakhaNews вчера в 20:31
Политика

В США хотят законодательно запретить Трампу вести войну с Ираном

Сенатор-демократ Тим Кейн внес на рассмотрение американского сената резолюцию, в которой предлагает законодательно запретить президенту Дональду Трампу вести военные действия против Ирана без одобрения конгресса.
РИА Новости 16:55
Энергетика

Источник назвал причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию

В конце декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в 2020-м Белоруссия купит у России порядка 22 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти, причем по ценам не выше прошлогодних.
РИА Новости 13:33
Армия и оружие

Эстония призвала защищать ее даже в безнадежной ситуации

В Освободительной войне Эстония потеряла порядка шести тысяч человек.
Вести.Ru 08:51
Шоу-бизнес

47-летняя Кэмерон Диаз впервые стала мамой

"Очень плохая училка" 47-летняя актриса Кэмерон Диаз написала в своем Instagram, что у нее с гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэддена родилась дочь Рэддикс.
Московский Комсомолец 14:26
Шоу-бизнес

Возлюбленная Саши Петрова снялась топлес в бассейне

Российский актер Саша Петров проводит новогодние каникулы на жарком курорте в компании возлюбленной — Стаси Милославской.
Пятый канал 20:52
Политика

Соловьев задал возникающие в связи с убийством Сулеймани вопросы

Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани подтвердило, что международное право прекратило свое существование.
Взгляд.ру 12:56
Политика

Зеленского посчитали одним из самых влиятельных людей в мире

Известия 20:18
Происшествия

Челнинца судят за оскорбление представителя власти из-за сериала

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело об оскорблении представителя власти из-за сериала "Судья Грэмм".
ProGorodChelny.ru 06:13
Общество

Выигравший миллиард рублей москвич не забрал деньги

Российская газета 09:22
Происшествия

Стоматолог избил женщину с ребенком на руках в Уссурийске

Достав телефон, женщина начала снимать происходящее. На кадрах видно, что врач-стоматолог пытался отнять у нее телефон, хватая за руки.
Газета.Ru 16:59
Общество

Зеленский отчитался о своих доходах

Президент Украины Владимир Зеленский задекларировал доход, полученный от студии «Квартал 95».
RT на русском 13:24
Финансы

В первый день торгов года рубль растет к доллару и евро

В первый день торгов 2020 года на Московской бирже рубль растет к доллару и евро. Рост рубля наблюдается на фоне скачка цены на нефть.
Коммерсантъ 03:47
Армия и оружие

В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани

Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.
DixiNews 02:13
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла на публику после операции

После операции Лера впервые появилась на публике – вместе с дочерью она посетила ледовое шоу Яны Рудковской, в котором выступал ее знаменитый муж – фигурист Евгений Плющенко.
Bimru.ru 02:51
Общество

Над Россией пройдет метеорный дождь

В ночь на субботу в Москве и области ожидается ясная погода, которая позволит наблюдать метеорный поток Квадрантиды, сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 10:35
Киберспорт

Valve назвала дату премьеры фильма True Sight — The International 2019

Фильм True Sight о финале The International 2019 будет показан 28 января 2020 года. Премьера состоится в Берлине в кинотеатре «Babylon».
CyberSport.ru 18:03
Технологии

Новый складной электросамокат Segway получит круиз-контроль

В ПДД появятся новые средства передвижения Компактный электросамокат получил функцию круиз-контроля. На руле расположен небольшой экран.
Профиль 11:00
Происшествия

У Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,0

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировано в субботу у побережья Сахалина, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 19:39
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