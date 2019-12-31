Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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В России рекордно подешевела ипотека

Lenta.ru31.12.19 в 02:51

Популярность программы семейной ипотеки повлияла на снижение ставок

ТАСС31.12.19 в 06:16

Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека

Финмаркет31.12.19 в 00:59

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звездавчера в 17:17

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газетавчера в 08:06

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUMвчера в 17:15

Какие изменения произойдут на рынке недвижимости Алтайского края в 2020 году?

Толк31.12.19 в 01:40
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Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 01 января в 09:11
Армия и оружие

Пентагон подтвердил свою причастность к убийству иранского генерала

Пентагон подтвердил, что вооруженные силы США провели операцию против главы спецподразделения «Эль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Известия вчера в 22:27
Политика

Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
РБК вчера в 13:32
Общество

В МЧС подготовили законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

Документ, как сказано в пояснительной записке, направлен на повышение оперативности реагирования на происшествия, "возможность принудительной эвакуации населения из зон ЧС", "введение ответственности за несвоевременное представление информации о ЧС".
Российская газета вчера в 02:03
Энергетика

НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 02:27
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
ПРАЙМ 02:56
Спорт

В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей отреагировал на точку зрения о том, что финальный масс-старт в гору Альпе де Чермис в рамках «Тур де Ски» может быть очень опасным для лыжников.
Чемпионат 02:38
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

Поправки в правила дорожного движения, в которых скорректирован список предъявляемых сотрудникам ГИБДД документов, вступил в силу 2 января.
Lenta.ru вчера в 04:31
Кино

Хотите как на Сенатской?

Декабристов обвиняют в том, что они задумали цареубийство, но к тому времени жертвой переворотов пали три законных русских императора: Иоанн Антонович, Петр III и Павел I. Гвардия в XVIII веке довольно регулярно устраивала дворцовые перевороты, а Александр, будучи наследником, санкционировал убийство своего отца.
Росбалт 01 января в 16:20
Экономика

Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян

Президент Crocus Group Азар Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Ведомости вчера в 15:54
Политика

Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию из-за ликвидации Сулеймани

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху прервал визит в Грецию и возвращается домой в связи с ликвидацией в Багдаде руководителя спецподразделения "Кудс" иранского КСИР Касема Сулеймани, сообщили в канцелярии премьера.
RuNews24.ru 04:58
Культура

В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»

В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Ридус 31.12.19 в 06:02
Общество

Жена онколога Павленко прокомментировала прощальное письмо мужа

РИА Новости 00:52
Хоккей

Хоккей. В полуфинале молодежного ЧМ соперником России станет Швеция

Определились полуфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею. Швеция в четвертьфинальном матче разгромила сборную Чехии.
Вести.Ru вчера в 17:58
Политика

США ввели санкции против министра обороны Кубы

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса.
АБН вчера в 18:36
Армия и оружие

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

РБК 00:42
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей

Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 03:48
Политика

Греция, Израиль и Кипр подпишут соглашение о строительстве газопровода

Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
Российская газета вчера в 06:56
Авто

Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня 01 января в 14:51
Наука

Мучные черви едят пластмассу безопасно

Четыре года назад исследователи из Стэнфорда и других научных центров опубликовали в Environmental Science and Technology статью, в которой говорилось, что мучные черви – личинки жуков больших мучных хрущаков – едят пенополистирол и другие виды пластмасс.
Наука и жизнь 29.12.19 в 23:10
Общество

Росстандарт назвал АЗС, где торгуют некачественным топливом

В опубликованном документе представлен список из 157 автозаправочных станций, которые были уличены в торговле некачественным топливом.
Российская газета 03:30
Происшествия

Глава генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Пять человек выжили, они получают медицинскую помощь. Ранее сообщалось, что на Тайване пропал вертолет с начальником генштаба.
Взгляд.ру вчера в 03:19
Происшествия

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 44 человек

Число инфицированных неизвестной формой пневмонии в Китае возросло до 44 человек.
ТАСС 04:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на груди

В канун Нового года телеведущая перенесла агрессивное хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди.
7Дней.ру 01:00
Происшествия

Жертвами крушения военного Ан-12 в Судане стали 15 человек

Жертвами крушения военного самолета "Антонов" на западе Судана стали 15 человек, сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости вчера в 14:20
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Общество

Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина

Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Полит.ру 01:57
Экономика

Мадуро объявил о продаже венесуэльской нефти за криптовалюту

Мадуро заявлял, что Petro обеспечена национальными запасами нефти, бензина, золота и алмазов.
РБК вчера в 21:38
Авто

На выставке CES 2020 представят концепт Chrysler Airflow Vision

Компания Chrysler подготовила для выставки потребительской электроники CES концепт Airflow Vision, который назвали в честь седана марки, выпускавшегося в 1930-х годах.
За рулем Кубань вчера в 16:22
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