Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека
Финмаркет31.12.19 в 00:59
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Хоккей
В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию
Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
Происшествия
На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых
В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
Армия и оружие
Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела
Энергетика
Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти
Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
Политика
Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве
Напомним, в Киеве 1 января прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое на новогодних каникулах устраивают украинские националисты.
Шоу-бизнес
На Ксению Собчак подали в суд за хамство
Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
Интернет
Аналитик из Huawei: гигабайты потребляют киловатты
Потребление энергии при использовании интернета может удвоиться в течение следующего десятилетия и стать абсолютно неприемлемым к 2040 году, 2 января, цитируя мнение исследователя из Huawei Technologies Sweden Андерса Андре, сообщает CBC.
Футбол
Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»
Отмечается, что Ибрагимович будет выступать под номером 21.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Здоровье
Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае
СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
Экономика
Какие законы начнут действовать на рынке недвижимости в 2020 году
Сайт "РИА Недвижимость" решил узнать у юристов, какие законы начнут действовать на этом рынке в 2020 году.
Политика
Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале
В украинском посольстве в Великобритании возмутились материалом британского журнала Good Housekeeping, в котором Крым назван российской территорией.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Футбол
Голы Салаха и Мане принесли «Ливерпулю» победу над «Шеффилдом» в АПЛ
Футбол
Фернандо вернется в «Спартак» после аренды в китайском клубе
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Пескова снялась голой в ванне
44-летняя экс-супруга пресс-секретаря президента России остро отреагировала на слова Ксении Собчак о том, что оголяться после 40 — вызывающе.
Общество
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
Австралийская авиакомпания Qantas стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, согласно рейтингу экспертов портала AirlineRatings.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris
Трубная металлургическая компания РФ закрыла сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris.
Происшествия
Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой
Несколько компаний, базирующихся в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме, получили за последние несколько дней посылки со взрывчаткой.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Происшествия
В Хабаровском крае нагонные волны подтопили 15 домов
В поселке Морской Охотского района нагонные волны подтопили 15 домов.