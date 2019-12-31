Экономика

REGNUMREGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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В России рекордно подешевела ипотека

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Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека

Финмаркет31.12.19 в 00:59

Россиянам предрекли снижение ставок по ипотеке

ТК Звезда17:17

Что будет со ставками по ипотеке в 2020 году

Российская газета08:06

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

REGNUM17:15

Какие изменения произойдут на рынке недвижимости Алтайского края в 2020 году?

Толк31.12.19 в 01:40
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Общество

Рассекречена информация о Нобелевской премии Солженицына

Lenta.ru 12:50
Хоккей

В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию

Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
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В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Huyndai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском 19:30
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На Украине мужчина бросил гранату во двор знакомых

В Донецкой области полиция задержала мужчину, который 1 января бросил во двор знакомых гранату.
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Аэропорт Багдада закрыт после ракетного обстрела

Коммерсантъ 17:59
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Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.
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Экономика

Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП

Президент Crocus Group Араз Агаларов заявил, что из-за низких зарплат и пенсий увеличение ВВП в России становится невозможным.
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Напомним, в Киеве 1 января прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое на новогодних каникулах устраивают украинские националисты.
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Оскорбленный высказываниями Собчак адвокат Марк Фейгин подал в суд и на нее, и на журналиста Анатолия Шария.
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Интернет

Аналитик из Huawei: гигабайты потребляют киловатты

Потребление энергии при использовании интернета может удвоиться в течение следующего десятилетия и стать абсолютно неприемлемым к 2040 году, 2 января, цитируя мнение исследователя из Huawei Technologies Sweden Андерса Андре, сообщает CBC.
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Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

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Ибрагимович определился с игровым номером в «Милане»

Отмечается, что Ибрагимович будет выступать под номером 21.
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На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
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Названа самая безопасная авиакомпания в мире

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В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
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ТМК закрыла сделку по продаже американской «дочки» IPSCO Tubulars компании Tenaris

Трубная металлургическая компания РФ закрыла сделку по продаже своей американской "дочки" IPSCO Tubulars компании Tenaris.
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