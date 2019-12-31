ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.

Ставки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%

Энергетика Россия в 2019 году побила рекорд постсоветских времен по добыче нефти Добыча нефти в России в 2019 году, по данным ЦДУ ТЭК, составила 560,2 млн тонн, что выше уровней 2017 и 2018 годов, когда она находилась на максимуме с начала постсоветских времен - 549 и 556 млн тонн.

Политика Аксенов прокомментировал факельное шествие националистов в Киеве Напомним, в Киеве 1 января прошло традиционное шествие в честь Бандеры, которое на новогодних каникулах устраивают украинские националисты.

Интернет Аналитик из Huawei: гигабайты потребляют киловатты Потребление энергии при использовании интернета может удвоиться в течение следующего десятилетия и стать абсолютно неприемлемым к 2040 году, 2 января, цитируя мнение исследователя из Huawei Technologies Sweden Андерса Андре, сообщает CBC.

Здоровье Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.