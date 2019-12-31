Экономика
REGNUMСтавки по ипотеке в 2020 году могут составить 8,2-8,7%
ЦБ РФ в прогнозе на 2020 год предусматривает возможность снижения ключевой ставки до 6,25% в первом полугодии.
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Ипотечные ставки в США в этом году оказались одними из самых низких за последние полвека
Финмаркет31.12.19 в 00:59
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Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Армия и оружие
В Иране пообещали отомстить США за убийство главы спецназа КСИР
Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Происшествия
Авиакатастрофа в Судане унесла жизни 18 человек
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек, включая семерых членов экипажа, трех судей и восемь гражданских лиц, сообщает информагентство СУНА со ссылкой на официального представителя вооруженных сил страны Амера Мухаммеда Ахмеда.
Гаджеты
LG покажет телевизор, который может спускаться с потолка
Технологии
В Лаосе нашли следы самого крупного за миллион лет метеорита
В Лаосе обнаружена гравитационная аномалия, которая говорит о том, что 780 тысяч лет назад в этой местности упал крупный астероид и образовал кратер величиной 20 километров.
Хоккей
КХЛ. «Сибирь» принимает «Нефтехимик», московское «Динамо» – «Куньлунь», СКА в гостях у «Йокерита»
КХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Музыка
В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
Политика
В Госдуме назвали неприемлемыми притязания Эстонии на российские земли
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными и неприемлемыми заявление эстонского спикера о действенности заключенного Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией в 1920 году.
Хоккей
Определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира
По итогам четвертьфинальных матчей определены все пары полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Музыка
Борис Гребенщиков опубликовал клип на новую песню
Лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков выложил новый клип. Видео на песню "Пошел вон Вавилон" музыкант опубликовал в ночь на 1 января.
Общество
Польские школьники устроили представление на тему Освенцима
Футбол
«Барселона» опубликовала список задач для Месси на 2020-й год
Наука
Вулканизм оказался связан с вращением Земли
Геофизики Джанлука Соттили из Рима и Франсуа Ламбер из Парижа сопоставили информацию об извержениях вулкана Этна с данными о полярном движении планеты и пришли к выводу, что извержения связаны с вращением Земли.
Кино
Появилась информация о сюжете нового фильма о Гарри Поттере
Проект станет продолжением первых восьми фильмов, где будет рассказываться о том, что произошло с героями спустя 20 лет после финальной серии.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.
Кино
В прокат вышел новый фильм Бондарчука «Вторжение»
Армия и оружие
В США морскую пехоту России назвали одной из лучших в мире
Американское издание The National Interest опубликовало материал, в котором российская морская пехота называется одной из лучших в мире.
Наука
Новый метод получения лютеция-177 для лечения рака разрабатывают в РФ
Происшествия
Число жертв наводнения в Индонезии возросло до 26
По данным на вечер среды, из зоны наводнений в укрытия эвакуированы более 31 тысячи человек.
Энергетика
Россия установила постсоветский рекорд по добыче нефти
Россия в 2019 году установила рекорд по объемам добычи нефти за весь постсоветский период. Об этом в четверг, 2 января, сообщает Bloomberg.
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Армия и оружие
В NI рассуждают: Сколько лет прослужат истребители 4-го поколения
Американский журнал The National Interest рассуждает на предмет того, сколько ещё военно-воздушным силам стран мира прослужат истребители 4-го поколения при учёте того, что истребители пятого поколения появляются на вооружении всё большего числа стран (в том числе и импортируемые американские F-35).
Общество
На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
Происшествия
При взрыве фейерверка мужчина погиб в Таганроге в новогоднюю ночь
При взрыве фейерверка мужчина погиб в городе Таганроге Ростовской области в новогоднюю ночь.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Экономика
Минфин Украины свел с дефицитом годовой государственный бюджет
Доходы госбюджета по итогам 2019 года возросли на 5,5% в годовом измерении и составили 879,8 млрд грн.