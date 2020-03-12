Финансы

ТАССТАСССтавки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

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Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. Такое мнение высказал в четверг журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
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с чего всё началось

Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
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Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

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Рост ставок по ипотеке из-за обвала рубля возможен – Мутко

Интерфакс04:29
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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития.
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