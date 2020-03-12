Финансы

ТАССТАСССтавки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. Такое мнение высказал в четверг журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
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Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке

Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.
РИА Новости04:43

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Почему нельзя повышать ключевую ставку

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ТАСС04:45

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