Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

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Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. Такое мнение высказал в четверг журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

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