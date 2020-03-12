Генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко не исключил повышения ставок по ипотеке на фоне падения курса рубля.

с чего всё началось

Ипотечные ставки в РФ могут повыситься на 1-2 пункта, если Банк России примет решение по повышению ключевой ставки из-за падения курса рубля. Такое мнение высказал в четверг журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Ставки по ипотеке в РФ могут повыситься из-за падения рубля

Политика Володин предупредил желавших проголосовать против поправок депутатов За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Общество В России выявили шесть новых случаев коронавируса Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксировано в России: четыре в Москве, один в Краснодарском крае и один в Калининграде.

Экономика ФРС США предоставит рынку $1,5 трлн краткосрочной ликвидности Федеральная резервная система (ФРС) США предоставит $1,5 трлн рынку краткосрочного репо, на котором банки берут короткие кредиты под залог казначейских облигаций.

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос "Порошенко на завтра вызвали на допрос в ГБР (Госбюро расследований - ред.) в 11.00 (12.00 мск - ред.)", - цитирует сообщение пресс-службы Госбюро агентство УНН.

Автоспорт Команда McLaren пропустит Гран-при Австралии из-за коронавируса Пропуск гонки обусловлен коронавирусом: инфекция выявлена у одного из сотрудников коллектива, и McLaren решил не рисковать здоровьем других членов команды, болельщиков и соперников.

Общество Назван срок окончания пандемии коронавируса Китайские эксперты назвали срок завершения пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Straits Times.

Общество ВОЗ объявила пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.

Финансы Эксперт оценил вероятность нового обвала курса рубля Аналитик по макроэкономике Олег Душин оценил вероятность повторения «чёрного вторника» 2014 года, когда стоимость евро достигла 100 рублей, а доллар превысил 80 рублей.

Здоровье Коронавирус стал самым затратным из всех эпидемий XXI века Как выяснилось, все предыдущие эпидемии заболеваний не оказали столь сильного влияния на мировую экономику, даже несмотря на то, что смертность от некоторых из них была даже выше.

Энергетика Саудовская Аравия предложила Европе нефть по 25 долларов за баррель Саудовская Аравия готова продавать свою нефть марки Arab Light в Европе по цене 25 долларов за баррель и утроить объемы своих поставок.

Общество Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.

Финансы Курс доллара превысил 75 рублей Курс доллара в ходе торгов в четверг, 12 марта, превысил 75 рублей впервые с февраля 2016 года.

Происшествия Под Москвой горит ресторан гольф-клуба Moscow Country Club Пожар на площади одной тысячи "квадратов" разгорелся в ресторане гольф-клуба Moscow Country Club, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Московской области.

Хоккей НХЛ остановила сезон из-за коронавируса Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приняло решение остановить чемпионат из-за коронавируса, сообщает New York Post.

Технологии Процессоры AMD Ryzen 3000 подешевели на 25-50 долларов По условиям акции некоторые из наиболее популярных процессоров AMD серии Ryzen 3000 предложены со скидкой от 25 до 50 долларов.

Общество Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.