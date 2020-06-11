Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСтавки по ипотеке в России достигли минимума с 2018 года

Ипотечные ставки в России снизились до минимума с 2018 года, сообщает государственная компания «Дом.РФ».
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

ДОМ.РФ: Средняя ставка по ипотеке продолжает снижаться

Российская газета06:41

«Дом.РФ»: ставки по ипотеке в России продолжат снижаться

Вести.Ru07:16

«Дом.РФ» отметил рекордное снижение ставок по ипотеке

РБК07:13

Российские банки снизили ставки по ипотеке до минимальных значений с 2018 года

ТАСС06:59

Российская ипотека рекордно подешевела

Lenta.ru07:49

Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня

РИА Новости06:37

Ставки по ипотеке в России продолжают снижаться - ДОМ.РФ

Интерфакс06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Политика

Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией

По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
2,4K
Политика

Путин разъяснит россиянам поправки в Конституцию

В течение июня президент Владимир Путин проведёт серию совещаний, во время которых будут обсуждать поправки в Конституцию и предстоящее голосование по ним.
Право.ру 02:39
244
Общество

В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы до 50 номеров

Губернатор Вениамин Кондратьев принял решение с 12 июня открыть гостиницы до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора в ходе заседания оперштаба.
АиФ Краснодар 06:20
19
Политика

В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Происшествия

Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
118
Общество

В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать

В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Москва 24 06:18
42
Политика

В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы

Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета вчера в 07:21
80
Происшествия

Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков

Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
2,3K
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
37
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
38
Происшествия

На западе Москвы такси столкнулось с полицейским мотоциклом

ТАСС 08:49
Происшествия

Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи

Взгляд.ру 09 июня в 10:28
473
Общество

В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности

Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
16
Футбол

Научно доказано, что Месси в два раза лучше Роналду

Исследование приходит к выводу, что Месси больше действует с мячом, генерирует больше моментов и оказывает большее влияние на конечный результат матча, чем Роналду.
Матч ТВ вчера в 23:18
Общество

В Нижегородской области открываются парки

Нижегородские парки и скверы снова будут открыты для отдыхающих. Нижегородцы смогут посещать их с 12 июня.
Гипер НН 09:32
Общество

Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
971
Политика

Вакарчук решил сложить депутатские полномочия

Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
2
Здоровье

Минздрав Украины готовит срочные меры из-за вспышки COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране ещё никогда не было таких высоких показателей заболеваемости коронавирусом, как в последнее время, потому его ведомство готовится срочно принять меры.
Свободная Пресса 06:36
Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
897
Футбол

«Краснодар» проведет лотерею среди владельцев абонементов

«Краснодар» объявил о проведении лотереи для владельцев абонементов на оставшиеся домашние матчи сезона.
Спорт-Экспресс 07:12
Политика

Асад снял с должности премьер-министра Сирии

Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
Общество

В Белоруссию начала поступать нефть из США

Piter.tv 08:46
62
Футбол

Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»

Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru 08:28
1
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1,1K
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили

Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
1
Общество

Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет

Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам, следует из опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК).
Коммерсантъ 00:15
30
Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

РИА Новости 08:30
111
Энергетика

МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ

Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
256
Футбол

Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»

Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Общество

Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека

Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное