Экономика
КоммерсантъСтавки по ипотеке в России достигли минимума с 2018 года
Ипотечные ставки в России снизились до минимума с 2018 года, сообщает государственная компания «Дом.РФ».
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Политика
Зеленский назвал условие восстановления отношений с Россией
По мнению Зеленского, российскому народу через какое-то время станет стыдно за возвращение Крыма, а сам полуостров снова станет частью Украины.
Известия вчера в 10:30
Политика
Путин разъяснит россиянам поправки в Конституцию
В течение июня президент Владимир Путин проведёт серию совещаний, во время которых будут обсуждать поправки в Конституцию и предстоящее голосование по ним.
Право.ру 02:39
Общество
В Краснодарском крае с 12 июня откроются гостиницы до 50 номеров
Губернатор Вениамин Кондратьев принял решение с 12 июня открыть гостиницы до 50 номеров с соблюдением требований Роспотребнадзора в ходе заседания оперштаба.
АиФ Краснодар 06:20
Политика
В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
Еврокомиссия рекомендует на данном этапе пускать в Евросоюз после 1 июля жителей тех третьих стран, где ситуация с распространением нового коронавируса аналогична или лучше, чем в ЕС, сообщила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пресс-конференции.
РИА Новости 08:04
Происшествия
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
Общество
В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать
В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Москва 24 06:18
Политика
В Кремле назвали страны, подтвердившие участие в Параде Победы
Россия получила подтверждение визита на Парад Победы в Москве в том числе от Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении, Сербии, Хорватии и Молдавии, рассказал пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
Парламентская газета вчера в 07:21
Происшествия
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
RT на русском 09:44
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру 09 июня в 10:28
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Футбол
Научно доказано, что Месси в два раза лучше Роналду
Исследование приходит к выводу, что Месси больше действует с мячом, генерирует больше моментов и оказывает большее влияние на конечный результат матча, чем Роналду.
Матч ТВ вчера в 23:18
Общество
В Нижегородской области открываются парки
Нижегородские парки и скверы снова будут открыты для отдыхающих. Нижегородцы смогут посещать их с 12 июня.
Гипер НН 09:32
Общество
Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
Политика
Вакарчук решил сложить депутатские полномочия
Музыкант, народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил на брифинге, что подал в Верховную раду заявление о сложении депутатских полномочий.
Интерфакс 08:03
Здоровье
Минздрав Украины готовит срочные меры из-за вспышки COVID-19
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в его стране ещё никогда не было таких высоких показателей заболеваемости коронавирусом, как в последнее время, потому его ведомство готовится срочно принять меры.
Свободная Пресса 06:36
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
Футбол
«Краснодар» проведет лотерею среди владельцев абонементов
«Краснодар» объявил о проведении лотереи для владельцев абонементов на оставшиеся домашние матчи сезона.
Спорт-Экспресс 07:12
Политика
Асад снял с должности премьер-министра Сирии
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
Общество
В Белоруссию начала поступать нефть из США
Piter.tv 08:46
Футбол
Две школы получили выплаты за переход Головина из ЦСКА в «Монако»
Российские детско-юношеские спортшколы получат выплату за переход хавбека Александра Головина в "Монако".
Vprognoze.ru 08:28
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Грузии из-за заявлений Саакашвили
Как передает ТАСС, в МИД Грузии будет вызван посол Украины Игорь Долгов после того, как Саакашвили пообещал активно вмешиваться в парламентские выборы в своей родной республике этой осенью.
Российская газета 07:56
Общество
Россияне становятся финансово независимыми в среднем в 26 лет
Среднестатистический россиянин достигает финансовой независимости к 26 годам, следует из опроса, проведенного компанией «Сбербанк страхование жизни» (есть у РБК).
Коммерсантъ 00:15
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия вчера в 04:12
Футбол
Сафонов: «В „Спартаке“ только ленивый не сосёт деньги Федуна»
Футбольный агент Алексей Сафонов заявил, что многие руководители московского «Спартака» наживались на владельце столичного клуба Леониде Федуне.
Евро-футбол.ру 04:53
Общество
Охлобыстин заявил, что в ДТП с Ефремовым погибли два человека
Актер и священник Иван Охлобыстин разместил во "ВКонтакте" пост о том, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова обернулось гибелью и для самого актера.
РИА Новости 09:14