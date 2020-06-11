Ипотечные ставки в России снизились до минимума с 2018 года, сообщает государственная компания «Дом.РФ».

Ставки по ипотеке в России достигли минимума с 2018 года

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