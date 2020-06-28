Экономика
Гипер ННСтавки по ипотеке в России могут снизиться до 6,9%
Как сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, по предварительным данным, ипотечные ставки за июнь в стране уже снизились до 7,4%. При этом треть кредитов на решение квартирного вопроса была выдана под 6,5% в рамках льготной ипотеки.
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с чего всё началось
К концу 2020 года средние ставки по ипотеке могут опуститься ниже 7%, прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР): влияние на стоимость кредитов окажет льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Банком России (сейчас находится на уровне 4,5%).РБКвчера в 02:00
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Аналитики спрогнозировали рекордно низкие ставки по ипотеке в России
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