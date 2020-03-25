Рынок ожидает роста ставок и сокращения объемов кредитования Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике.

с чего всё началось

В июне Центробанк понизил ключевую ставку, за ним ставки начали понижать и банки. В итоге к концу 2019-го ставка опустилась до 9 процентов, а в январе 2020-го — до 8,79 процента. Эксперты считают, что с большой вероятностью ставки по ипотеке превысят 10 процентов уже в первой половине текущего года.

Ставки по ипотеке в России превысят 10 процентов

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