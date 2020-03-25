Коронавирус
Lenta.ruСтавки по ипотеке в России превысят 10 процентов
В июне Центробанк понизил ключевую ставку, за ним ставки начали понижать и банки. В итоге к концу 2019-го ставка опустилась до 9 процентов, а в январе 2020-го — до 8,79 процента. Эксперты считают, что с большой вероятностью ставки по ипотеке превысят 10 процентов уже в первой половине текущего года.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Рынок ожидает роста ставок и сокращения объемов кредитования Ипотечное кредитование в этом году вновь пойдет на спад, ожидают аналитики «Эксперт РА». В 2020 году объемы выдачи ипотеки могут упасть на 20–25% в зависимости от того, как сильно скажется эффект COVID-19 в экономике.Коммерсантъвчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:41, Ашберн
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Политика
В Италии оценили помощь России в борьбе с коронавирусом
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Экономика
Мишустин призвал локализовать производство электронных компонентов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости научиться разрабатывать и производить собственные электронные компоненты, максимально локализовать производственную цепочку в России.
Общество
Умер цирковой артист Юрий Кукес
Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.
Здоровье
В США офтальмологи сообщили о новом симптоме заражения коронавирусом
По данным офтальмологов США, заражение коронавирусом может вызывать, помимо уже известных, новый симптом в виде воспаления слизистой оболочки глаз, о чем информирует издание «Бильд» (Bild).
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Политика
В Кремле не видят оснований для продления выходной недели
Президент назвал точные даты длинных выходных. В Кремле не видят никаких оснований для продления каникул.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Футбол
«Не забывайте, у меня есть видео». Странный диалог Кокорина и Соболева
Общество
СК создал группу для выявления фейков о коронавирусе в интернете
«По решению председателя СК России Александра Бастрыкина в ведомстве создана рабочая группа по предупреждению распространения среди населения ложной информации о ситуации с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в России», — говорится в заявлении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Здоровье
В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Политика
Путин дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России точно изменится к лучшему, вопрос в сроках.
Происшествия
В районе падения Су-27 в Черном море зафиксирован сигнал радиобуя
Сигнал радиобуя зафиксировал морской спасательный подцентр «Севастополь» в районе падения Су-27 в Черном море.
Хоккей
КХЛ досрочно завершила сезон плей-офф из-за коронавируса
"18 клубов Лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону 2020/2021", - заявили в КХЛ.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 840
Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 182, в настоящее время общее количество — 840.
Происшествия
Возбуждены два уголовных дела из-за незаконной свалки в Колтушах
ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщает, что следственными органами были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и создавшее угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Гаджеты
Специалисты оценили ремонтопригодность нового MacBook Air 2020
Специалисты портала iFixit оценили возможность проведения ремонта нового MacBook Air 2020.
Политика
Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
Здоровье
Доктор Мясников назвал 5 лекарств от коронавируса
Главврач московской городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича и телеведущий Александр Мясников опубликовал в своем Telegram-канале перечень препаратов, которые могут помочь излечиться заболевшим COVID-19.
Футбол
Футболисты «Барселоны» выступили против сокращения зарплаты на 70%
Ряд игроков "Барселоны" выступили против сокращения заработной платы.
Шоу-бизнес
Гузеева посвятила Харламову историю невесты с метеоризмом
Футбол
Заразившийся коронавирусом экс-президент ФК «Витесс» скончался
Экс-президент голландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер, заразившийся коронавирусом, скончался.
Общество
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.