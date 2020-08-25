Ставки по кредитам в России превысили проценты по вкладам в 2 раза

Оказалось, что средняя ставка по займам в стране составляет 9,3%, а по вкладам — 3,9%, пишет газета «Ведомости». В 2019 году ставки по кредитам превышали доходность по вкладам в 1,9 раза. В тот период российские банки продемонстрировали почти рекордную чистую прибыль.