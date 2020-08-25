Ставки по кредитам в России превысили проценты по вкладам в 2 раза
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Оказалось, что средняя ставка по займам в стране составляет 9,3%, а по вкладам — 3,9%, пишет газета «Ведомости». В 2019 году ставки по кредитам превышали доходность по вкладам в 1,9 раза. В тот период российские банки продемонстрировали почти рекордную чистую прибыль.В источнике
С чего всё началось
Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы
На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков.
Ведомостивчера в 17:24
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