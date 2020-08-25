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Говорит Москва
Говорит Москва

Ставки по кредитам в России превысили проценты по вкладам в 2 раза

Оказалось, что средняя ставка по займам в стране составляет 9,3%, а по вкладам — 3,9%, пишет газета «Ведомости». В 2019 году ставки по кредитам превышали доходность по вкладам в 1,9 раза. В тот период российские банки продемонстрировали почти рекордную чистую прибыль.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков.
Ведомостивчера в 17:24
Подробнее о событии
Российская газета

Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам

Российская газетавчера в 03:18
Ведомости

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

Ведомостивчера в 17:24
Говорит Москва

Ставки по кредитам в России превысили проценты по вкладам в 2 раза

Говорит Москвавчера в 01:36
Коммерсантъ

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза

Коммерсантъвчера в 00:36
News.ru

Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ

News.ruвчера в 21:44
URA.Ru

Ставки по кредитам рекордно превысили проценты по вкладам

URA.Ruвчера в 19:20
Lenta.ru

Кредиты в России оказались рекордно дорогими

Lenta.ruвчера в 02:56

Байдену предрекли смерть до инаугурации

На агитационной встрече с избирателями одного из населенных пунктов Северной Каролины республиканец предрек, что Байден «не дотянет» до 20 января 2021 года, когда состоится инаугурация.
Байдену предрекли смерть до инаугурации
Lenta.ru18:48
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Подразделение TikTok в США подало иск против администрации Трампа

Ранее президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, запрещающих американским гражданам любые транзакции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent, которые владеют соцсетью TikTok и мессенджером WeChat.
Rambler News Service24 августа в 13:28
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В космосе в окрестностях Солнца обнаружены 100 «коричневых карликов»

Выяснилось, что в межзвездном пространстве в окрестностях Солнца блуждает немало своеобразных холодных и потому практически невидимов миров – так называемых «коричневых карликов».
Маяк (г. Сосновый Бор)23 августа в 09:13
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Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUMвчера в 10:30
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Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Ведомостивчера в 05:50
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Совбез ООН выступил против требования США по санкциям против Ирана

Члены Совета Безопасности ООН не признали требование США восстановить санкции против Ирана в рамках резолюции 2231, подавляющее большинство стран считают, что Вашингтон не имеет права на такой шаг.
РИА Новостивчера в 16:45
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Власти США намерены обвинить Пекин в геноциде уйгуров — Politico

Соединенные Штаты прорабатывают возможность признать репрессии Китая в отношении этнических мусульманских меньшинств — уйгуров, «геноцидом», написала 25 августа газета Politico, сославшись на информацию двух чиновников администрации Трампа.
ИА Красная Веснавчера в 16:21
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Черчесов: Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского "Спартака" не вызван в расположение сборной России по футболу из-за конфликта с форвардом петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой, заявил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.
МК-Спортвчера в 11:43
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