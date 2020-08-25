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Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ

ВТБ выдаёт кредиты под 8%, по вкладам платит 4% в год. И это на фоне того, что за прошлый год банки продемонстрировали чистую прибыль, близкую к рекордному уровню. Тогда ставка по кредитам превышала проценты по вкладам в 1,9 раза.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков.
Ведомостивчера в 17:24
Подробнее о событии
Российская газета

Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам

Российская газетавчера в 03:18
Lenta.ru

Кредиты в России оказались рекордно дорогими

Lenta.ruвчера в 02:56
Ведомости

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

Ведомостивчера в 17:24
Коммерсантъ

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза

Коммерсантъвчера в 00:36
News.ru

Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ

News.ruвчера в 21:44
URA.Ru

Ставки по кредитам рекордно превысили проценты по вкладам

URA.Ruвчера в 19:20
Говорит Москва

Ставки по кредитам в России превысили проценты по вкладам в 2 раза

Говорит Москвавчера в 01:36

Финансовое подразделение Alibaba сообщило о росте прибыли на 1000%

Сегодня китайская компания Ant Group, являющаяся финансовым подразделением интернет-компании Alibaba, официально подала заявку на проведение IPO, где раскрыла некоторые ключевые показатели своей деятельности.
Финансовое подразделение Alibaba сообщило о росте прибыли на 1000%
Коммерсантъвчера в 12:39

Эксперт рассказал, как узнать, что ваш смартфон был атакован извне

Пользователя должно насторожить, если телефон начал включаться и выключаться сам по себе, или на нем внезапно появились новые приложения, рассказала агентству "Прайм" старший консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Елена Агеева.
ПРАЙМ20:02

Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30

Определен фактор осложнений и смерти от коронавируса

Исследователи изучили четыре пептидные молекулы, известные как цитокины, которые циркулируют в крови и обычно связаны с иммунной реакцией на инфекции, и обнаружили, что две из них — IL-6 и TNF-α — могут определять тяжесть симптомов, осложнения и риск смерти.
Lenta.ruвчера в 08:48
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Протоиерея Смирнова освободили от должности главы патриаршей комиссии

Главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова освободили от должности по состоянию здоровья, сообщается в опубликованных постановлениях Священного Синода Русской православной церкви.
РИА Новостивчера в 14:22
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Десять главврачей Алтайского края заработали более 2 млн рублей

Стало известно имя самого богатого ректора Алтайского края В среднем руководители государственных вузов зарабатывают около трех миллионов в год Руководитель краевой офтальмологической больницы Елена Деханд отчиталась о 3 млн рублей, а ее коллега из бийской психиатрической больницы Виктор Лапенков – о 2,9 млн.
АМИТЕЛвчера в 23:18
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Володин поручил комитету Госдумы проанализировать ситуацию с Навальным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализировать ситуацию с Алексеем Навальным, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств создать напряжение внутри России.
RT на русскомвчера в 12:42
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В России приставы взыскали за три года более 2 трлн рублей

"Если в общем брать цифровые параметры исполнительного производства, было взыскано за три года более 2 триллионов рублей, в консолидированный бюджет тоже за три года было взыскано порядка 725 миллиардов рублей", - сказал Аристов.
ТАССвчера в 07:51
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