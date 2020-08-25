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REGNUM
REGNUM

В России ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза

Москва, 25 августа 2020, 10:37 — REGNUM В России стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков.
Ведомости17:24
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Российская газета

Ставки по кредитам почти в 2,5 раза превысили ставки по вкладам

Российская газета03:18
Lenta.ru

Кредиты в России оказались рекордно дорогими

Lenta.ru02:56
URA.Ru

Ставки по кредитам рекордно превысили проценты по вкладам

URA.Ru19:20
Коммерсантъ

Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза

Коммерсантъ00:36
News.ru

Ставки по кредитам в три раза превысили ставки по вкладам в банках РФ

News.ru21:44
Говорит Москва

Ставки по кредитам в России превысили проценты по вкладам в 2 раза

Говорит Москва01:36
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Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы

Ведомости17:24

Зинченко не наказали за слова его жены о Гвардиоле

Футбольный блогер Василий Уткин сообщил, что пока полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Украины Александра Зинченко не стали наказывать за критические стрелы, которые его жена Влада Седан пустила в адрес рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы.
ProstoProSportвчера в 13:24

США поддерживают призыв Евросоюза расследовать отравление Навального

Глава МИД РФ Сергей Лавров, встречаясь с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, подчеркнул, что Россия заинтересована в объективном расследовании ситуации с отравлением Навального, а также отметил поспешность, с которой США и ЕС поддержали версию о его умышленном отравлении.
ИА Красная Весна15:22
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СККШ-586 на форуме «Армия-2020»

Завод по строительству машин из Мытищ на выставке «Армия-2020» в текущем году планирует представить совершенно новое корпусное колесное шасси СККШ-586.
Car.ru04:02
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Суд приговорил капитана «МЮ» к 21 месяцу лишения свободы условно

Защитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Магуайра приговорили к 21 месяцу лишения свободы условно после того, как его признали виновным во всех выдвинутых обвинениях по инциденту на острове Миконос (Греция).
Газета.Ru15:32
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Экс-судья определил возможный срок наказания для Ефремова

Преступление, в котором обвиняется Ефремов, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении или колонии общего режима, при этом после отбывания половины срока становится возможным условно-досрочное освобождение, рассказал Меликов.
Газета.Ru02:19
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