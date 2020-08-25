В России ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в два раза
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Москва, 25 августа 2020, 10:37 — REGNUM В России стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитического агентства Frank RG.В источнике
С чего всё началось
Ставки по кредитам превысили проценты по вкладам в разы
На фоне кризиса стоимость розничных кредитов для новых клиентов превысила ставки по депозитам в среднем в 2,5 раза, подсчитали в аналитическом агентстве Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков.
Ведомости17:24
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