Финансы

REGNUMREGNUMСтавки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Согласно опубликованном на сайте Центробанка данным, сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в российских банках составляет 6,03%.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
РБКвчера в 04:41

Подробнее о событии

22 ноября. Главное за минуту

Банки.рувчера в 12:00

Максимальная ставка по вкладам обновила исторический минимум

Rambler News Serviceвчера в 03:15

Ставки вкладов крупнейших банков обновили исторический минимум

Ведомостивчера в 06:38

Ставка по вкладам в крупнейших российских банках достигла исторического минимума

Forbesвчера в 05:53

Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

РБКвчера в 04:41

Ставки по депозитам снизились до десятилетнего минимума

Коммерсантъвчера в 10:02

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

ТАССвчера в 02:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
Происшествия

У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

Кому могли принадлежать деньги «Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот.
Коммерсантъ FM вчера в 13:38
Политика

Лавров встретился с будущим послом США в России

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном, пишет ТАСС.
Lenta.ru вчера в 23:19
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Общество

Стало известно о шведском гражданстве министра обороны Ирака

Как сообщает телекомпания SVT Nyheter, Министерство обороны Швеции обнародовало данные о наличии шведского гражданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри.
Московский Комсомолец вчера в 21:46
Музыка

Пол Маккартни опубликовал в Сети две новые песни

РИА Новости вчера в 12:20
Авто

Новый Kia Optima показали официально

Компания KIA рассекретила седан KIA K5 (Optima) нового поколения и уже начала прием заказов на него.
Автоновости дня 21 ноября в 08:00
Космос

«Роскосмос» сообщил о приближении к Земле неизвестного астероида

РИА Новости вчера в 14:03
Происшествия

В Анапе из-за горящих плавней ввели режим повышенной готовности

РБК вчера в 20:44
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин рассказал о борьбе с вернувшимся раком

Evo-rus.com вчера в 11:50
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-13» заправили перед запуском к МКС

Специалисты космодрома «Байконур» завершили заправку грузового космического корабля «Прогресс МС-13».
REGNUM вчера в 23:30
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

Бронированный электромобиль Tesla Cybertruck представил генеральный директор Tesla Илон Маск в дизайн-студии Tesla в Лос-Анджелесе.
Автоновости дня вчера в 00:38
Космос

Космические струны, кротовые норы и черные дыры: что ученые знают о путешествиях во времени и телепортации

Кротовые норы представляют собой своего рода перемычку, соединяющую две точки пространства-времени.
Forbes 17 ноября в 19:02
Общество

Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

Пожар в жилом доме в Свердловской области ликвидирован

REGNUM вчера в 20:59
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

Советник президента и бывший руководитель администрации Кремля Валентин Юмашев объяснил, почему Борис Ельцин выбрал именно Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
РИА Новости вчера в 11:18
Политика

США назвали условия оказания помощи в восстановлении Сирии

США не будут содействовать восстановлению подконтрольных Дамаску территорий Сирии, пока не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс", заявил в Совбезе ООН спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
РИА Новости вчера в 16:54
Космос

В России построят частную ракету на перекиси водорода

Поскольку разработка Laros подразумевает многократное использование первой ступени, то на посадке у перекисных двигателей создатели ракеты планируют использовать облегчённый режим работы — только на разложении перекиси — для безопасной и надёжной посадки.
Популярная механика 20 ноября в 07:34
Космос

Космонавт Рязанский: МКС тянет Россию на дно

Космонавт Сергей Рязанский заявил, что Международная космическая станция «тянет на дно» Россию.
Свободная Пресса 21 ноября в 01:47
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU 21 ноября в 23:38
Наука

Выявлено, обладатели какой группы крови наиболее подвержены раку

По результатам проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.
Ugpressa.ru 21 ноября в 14:55
Футбол

Зидан прокомментировал празднование Бэйла с флагом

Учитывая всё, что сделал Бэйл за время в «Реале», болельщики должны быть с ним.
Чемпионат вчера в 08:57
Армия и оружие

Российская армия перевооружилась на «Искандеры»

Сухопутные войска Вооруженных Сил Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Lenta.ru 21 ноября в 23:15
Общество

Медведев озвучил вариант своей идеи о четырехдневной рабочей неделе

Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них остались соцвыплаты.
Российская газета вчера в 20:04
Общество

В Генпрокуратуре раскритиковали новые правила медосмотра водителей

В Генпрокуратуре раскритиковали инициативу Минздрава о введении новых правил медосмотра водителей. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:49
Экономика

«Газпром» продаст на Мосбирже пакет акций на 211 млрд рублей

Интерес к покупке почти 700 млн акций за 139 млрд рублей проявляли около полутысячи инвесторов, однако в итоге весь пакет приобрел один покупатель.
BFM.ru 21 ноября в 08:13
Общество

День памяти шести апостолов от 70: что запрещено делать 23 ноября

Сегодня православные почитают 6 из 70 первых учеников Иисуса Христа: Ераста, Куарта, Родиона, Олимпа, Сосипатра и Тертия.
Волгоградская правда вчера в 23:01
Политика

Киевский бизнесмен сравнил отток украинцев за границу с коррупцией

Киевский девелопер-миллионер Александр Меламуд заявил, что массовый отъезд украинцев за границу «страшнее коррупции».
RT на русском вчера в 19:46
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Общество

Вассерман высказался о планах Ротару выступить в России

Известия вчера в 16:17
Общество

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ru вчера в 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное