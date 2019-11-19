Финансы

REGNUMREGNUMСтавки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Согласно опубликованном на сайте Центробанка данным, сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в российских банках составляет 6,03%.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
РБК04:41

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Средняя ставка по вкладам в России достигла десятилетнего минимума

РБК04:41

22 ноября. Главное за минуту

Банки.ру12:00

Ставки вкладов крупнейших российских банков обновили исторический минимум

Эхо Москвы09:31

Ставки по депозитам снизились до десятилетнего минимума

Коммерсантъ10:02

Ставки по депозитам упали до десятилетнего минимума

Газета.Ru13:47

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,03%

ТАСС02:59

Вклад получил крышу

Российская газета19 ноября в 10:43
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