Финансы
REGNUMСтавки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума
В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Согласно опубликованном на сайте Центробанка данным, сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в российских банках составляет 6,03%.
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Политика
Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ
Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.
Футбол
Абрамович отказался продавать «Челси»
Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.
Транспорт
Путин примет участие в церемонии открытия МЦД
Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по Московским центральным диаметрам (МЦД).
Футбол
Агент: «Миранчук стоит не больше 10 миллионов евро»
Ранее стало известно, «Ювентус» готов выплатить за 24-летнего игрока 20 миллиона евро.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-главу подмосковного Чехова
Бабушкинский суд Москвы заключил под домашний арест до 29 декабря бывшую главу подмосковного города Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе
Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.
Политика
В Кремле не видят связи между видео казни в Сирии и операцией РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о причастности российских военнослужащих к жестокому видео с убийством сирийца в 2017 году в Сирии, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Происшествия
В перестрелке в Сухуме погибли три человека
В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.
Общество
В России может наступить безработица таксистов и грузчиков
Эксперты отметили, что таксисты, продавцы и грузчики при работе не задействуют эмоциональный интеллект.
Шоу-бизнес
Королевская семья перестала общаться с принцем Гарри и Меган Маркл
Как сообщает инсайдер изданию People, Кейт Миддлтон и принц Уильям перестали общаться с Меган Маркл и принцем Гарри.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Общество
Генпрокуратура назвала ошибкой новые правила медосмотра водителей
Первый замгенпрокурора Александр Буксман считает, что Минздрав допустил ошибку при изменении правил медосмотра водителей.
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили
В пресс-службе мэрии пояснили, что причиной увольнения стал пост в социальных сетях с оскорбительными высказываниями в адрес жителей Петрозаводска, унижающими их честь и достоинство.
Авто
Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e
Компания Lexus показала на международном автосалоне в китайском Гуанчжоу свой первый кроссовер с полностью электрической силовой установкой.
Происшествия
Мужчина до смерти забил жену табуреткой и битой в Алтайском крае
Завершилось расследование уголовного дела в отношении 28-летнего жителя города Заринска Алтайского края, который в течение нескольких часов избивал супругу табуреткой и битой.
Армия и оружие
NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»
Общество
Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Константином Меладзе
Футбол
Отец Черышева рассказал об отказе сына выступать в России
На чемпионате мира в России полузащитник стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре гола в пяти матчах.
Футбол
Дубль Крыховяка помог «Локомотиву» обыграть «Тамбов» в матче РПЛ
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания
Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.
Шоу-бизнес
Сын Наташи Королевой вышел в свет с новой девушкой
Неожиданно для всех сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко пришел в кинотеатр "Октябрь" с новой девушкой.
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы
Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines, прибывший из Стамбула, совершил в четверг аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Происшествия
Суд отправил под домашний арест пенсионера за пост в соцсети
Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко за посты в соцсетях.