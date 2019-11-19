Финансы

REGNUMREGNUMСтавки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Согласно опубликованном на сайте Центробанка данным, сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в российских банках составляет 6,03%.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка по вкладам во второй декаде ноября снизилась до 6,03%, это минимальное значение с 2009 года, следует
 из данных Банка России.
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