с чего всё началось

В российских банках средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла десятилетнего минимума — 6,03%. Об этом свидетельствуют данные Банка России. Согласно опубликованном на сайте Центробанка данным, сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в рублях в российских банках составляет 6,03%.

Ставки по рублевым вкладам в банках достигли десятилетнего минимума

Политика Юмашев рассказал, что Примаков дважды пытался уволить Путина из ФСБ Зять первого президента России Бориса Ельцина Валентин Юмашев рассказал, как бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков дважды пытался уволить Владимира Путина с поста директора ФСБ.

Футбол Абрамович отказался продавать «Челси» Лондонским клубом Абрамович владеет с 2003 года. За это время «Челси» выиграл абсолютно все европейские трофеи, включая Лигу чемпионов.

Транспорт Путин примет участие в церемонии открытия МЦД Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по Московским центральным диаметрам (МЦД).

Происшествия Суд отправил под домашний арест экс-главу подмосковного Чехова Бабушкинский суд Москвы заключил под домашний арест до 29 декабря бывшую главу подмосковного города Чехов Марину Кононову по обвинению в мошенничестве с муниципальным имуществом.

Общество Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТе Народная артистка СССР и президент МХАТа Татьяна Доронина обратилась к российскому президенту Владимиру Путину в связи с ситуацией, сложившейся в театре.

Происшествия В перестрелке в Сухуме погибли три человека В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Фигурное катание Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Общество Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволили В пресс-службе мэрии пояснили, что причиной увольнения стал пост в социальных сетях с оскорбительными высказываниями в адрес жителей Петрозаводска, унижающими их честь и достоинство.

Авто Представлен электрический кроссовер Lexus UX 300e Компания Lexus показала на международном автосалоне в китайском Гуанчжоу свой первый кроссовер с полностью электрической силовой установкой.

Общество Медведев предложил вариант своей идеи о 4-дневной рабочей неделе Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с активом региональных отделений партии «Единая Россия» положительно отреагировал на предложение одного из членов отделения «Единой России» закрепить в Трудовом кодексе понятие «неполный рабочий день» для работающих матерей с маленькими детьми для сохранения соцвыплат, передает «РИА Новости».

Происшествия Замглавы Росалкогольрегулирования продлили срок задержания Решение о продлении на 72 часа срока задержания заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной принял 22 ноября Пресненский суд Москвы, сообщает агентство «Москва».