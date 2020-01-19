Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости". Сейчас они составляют в среднем 5,92% годовых.

Ставки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

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