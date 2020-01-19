Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛСтавки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости". Сейчас они составляют в среднем 5,92% годовых.
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Экономисты предсказали дальнейшее падение доходности рублёвых вкладов

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Доход нам только снится

Российская газетавчера в 10:30

Финансовый прогноз. Куда вкладывать сбережения в 2020 году

Life.ruвчера в 23:30

Эксперты дали прогноз на ставки по банковским вкладам

Deita.ruвчера в 18:45

Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

Красная веснавчера в 10:30

Эксперт оценил смену интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам

RT на русском08:03

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новостивчера в 00:00
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Туристы сняли на видео, как провалились под лед Байкала

Российская газета 05:39
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Минск и Москва договорились о методике компенсации за грязную нефть

«Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть», — сообщили в пресс-службе, не уточнив деталей договоренностей.
РБК 09:07
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию.
Ведомости 09:21
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Музыка

Певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

Американский певец и композитор Дэвид Олни скончался во время выступления на своем концерте во Флориде.
Аргументы и Факты 07:43
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

Солдаты США попросили российских военных вернуться в район Амуда, который, как и нефтяное месторождение, находится на северо-западе провинции Эль-Хасака.
РБК вчера в 15:44
Происшествия

В Петербурге задержали вербовщика «ИГ»

В Петербурге следователи регионального СК, специалисты центра по противодействию экстремизму городской полиции и управления ФСБ задержали мужчину, который подозревается в том, что склонил двух человек к сотрудничеству с запрещенной террористической организацией.
Российская газета 08:37
Политика

Рассекречена форма бойцов космических войск США

Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Ferra вчера в 06:33
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия вчера в 17:52
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
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Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
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Происшествия

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Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
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Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
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Столичные врачи извлекли из пищевода пенсионера рыболовный крючок

Москва 24 05:33
Биатлон

Чемпионат России по биатлону перенесли из Рыбинска в Ижевск

Чемпионат, первенство и этап Кубка России по биатлону решили перенести в Ижевск.
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Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

Супруги Гарри и Меган Маркл 8 января объявили, что решили сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи.
Телеканал RTVI вчера в 05:38
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Новый посол США в России вручил Рябкову копии верительных грамот

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел в понедельник, 20 января, встречу с новым послом США в РФ Джоном Салливаном, в ходе которой американский дипломат вручил копии верительных грамот.
Известия 09:07
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
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Разведчик Ботян рассказал об операции по спасению Кракова в 1945 году

РИА Новости вчера в 02:04
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
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Шоу-бизнес

Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица

Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
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Футбол

ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика

По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
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УАЗ рассказал о проекте автомобиля для Минобороны «Вагон»

Как сообщили в пресс-службе завода, проект «Вагон» был запущен в 1989 году по требованию главного автотранспортного управления Минобороны.
Аргументы и Факты вчера в 04:57
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о гибели российских офицеров в Сирии

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» разбил свой Lamborghini за 200 тысяч евро

Как сообщает The Sun, сам футболист не пострадал, но при этом разбил свой Lamborghini за 170 тысяч фунтов стерлингов (200 тысяч евро / 13,6 млн рублей).
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Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
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Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
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Политика

Путин высказался о бессрочном пребывании президента у власти

Возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства не стоит. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин.
Вечерняя Москва 18 января в 11:27
Космос

Ученые нашли место зарождения магнитных бурь

20.01.20 Где зарождаются магнитные бури, выяснили ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
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