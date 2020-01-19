Экономика
АМИТЕЛСтавки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции
Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости". Сейчас они составляют в среднем 5,92% годовых.
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Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами СБ
Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин приняли участие в совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле
Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Политика
Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Космос
SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
Общество
В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
Политика
Кадыров опроверг слухи о своей отставке
Работать на другой должности вне Чечни Рамзан Кадыров не намерен.
Происшествия
Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков
Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Экономика
МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
Спорт
Ватерполистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы
Технологии
Sega пообещала рассказывать о Сонике каждый месяц до конца 2020 года
Издательство Sega объявило о запуске инициативы Sonic 2020, в рамках которой будет делиться новостями о Сонике и связанных с ним проектах 20-го числа каждого месяца вплоть до конца 2020 года.
Происшествия
Полковник Захарченко прокомментировал появление «записки» покровителям
Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Общество
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой
Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
Наука
В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика
В Швейцарии ученые создали золотой из пластика. Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии был создан необычный слиток золота.
Общество
В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении
В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Происшествия
СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского
Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
Здоровье
Екатеринбургская больница № 33 выиграла конкурс Минздрава РФ
В российском Минздраве назвали лучшее медучреждение страны.
Армия и оружие
Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США
Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой снялась в пикантном купальнике
В своем микроблоге 17-летняя девушка выложила пару эффектных снимков в весьма пикантном голубом купальнике.
Происшествия
На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском
На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Происшествия
В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра
Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
Общество
В Москве поступили звонки о минировании всех станций метро
В Москве в связи с поступлением анонимных сообщений о минировании идёт проверка в 85 школах и 20 торговых центрах, также проверяются все станции Московского метрополитена и сетевые магазины.