Экономика

АМИТЕЛАМИТЕЛСтавки по рублевым вкладам вновь упали и приближаются к инфляции

Максимальные процентные ставки по рублевым вкладам физических лиц в России продолжают снижаться, сообщает РИА "Новости". Сейчас они составляют в среднем 5,92% годовых.
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Экономисты предсказали дальнейшее падение доходности рублёвых вкладов

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Эксперт оценил смену интереса россиян от вкладов к другим финансовым инструментам

RT на русском08:03

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

РИА Новостивчера в 00:00

Эксперты дали прогноз на ставки по банковским вкладам

Deita.ruвчера в 18:45

Процентные ставки по вкладам рухнули до исторического минимума

Красная веснавчера в 10:30

Доход нам только снится

Российская газетавчера в 10:30

Финансовый прогноз. Куда вкладывать сбережения в 2020 году

Life.ruвчера в 23:30
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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

RT на русском вчера в 18:38
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
Политика

Медведев и Мишустин приняли участие в совещании Путина с членами СБ

Дмитрий Медведев и Михаил Мишустин приняли участие в совещании Путина с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:21
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ вчера в 22:48
Общество

Самый большой в мире православный храм хотят построить на Урале

REGNUM 08:29
Политика

Глава Чувашии извинился за свой призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев извинился перед теми, кого оскорбил его призыв "мочить" критикующих власть журналистов.
Комсомольская правда 08:24
Космос

SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
RT на русском 17 января в 17:13
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
RT на русском 05:08
Общество

В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
РИА Новости 02:50
Политика

Кадыров опроверг слухи о своей отставке

Работать на другой должности вне Чечни Рамзан Кадыров не намерен.
Вести.Ru 08:39
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Наука

Мышам удвоили запас яйцеклеток в яичнике

N+1 05:27
Экономика

МВФ ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.
ТАСС 09:46
Спорт

Ватерполистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

РИА Новости 17 января в 09:53
Технологии

Sega пообещала рассказывать о Сонике каждый месяц до конца 2020 года

Издательство Sega объявило о запуске инициативы Sonic 2020, в рамках которой будет делиться новостями о Сонике и связанных с ним проектах 20-го числа каждого месяца вплоть до конца 2020 года.
3DNews 07:00
Происшествия

Полковник Захарченко прокомментировал появление «записки» покровителям

Отбывающий срок в колонии экс-полковник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко прокомментировал публикацию "секретной записки", которую он якобы передал на волю покровителям.
РИА Новости 07:59
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Общество

Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой

Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
РИА Новости 01:27
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Наука

В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика

В Швейцарии ученые создали золотой из пластика. Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии был создан необычный слиток золота.
Уфимские Заметки 17 января в 14:17
Общество

В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении

В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
РИА Новости 07:03
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Происшествия

СМИ узнали о пропаже сына Кончаловского

Режиссер Андрей Кончаловский обратился в полицию в связи с пропажей своего 16-летнего сына. Об этом пишут «Московский комсомолец» и РЕН ТВ.
РБК 08:26
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Екатеринбургская больница № 33 выиграла конкурс Минздрава РФ

В российском Минздраве назвали лучшее медучреждение страны.
Телеканал ОТВ 17 января в 11:23
Армия и оружие

Юбилей «Фехтовальщика»: как Су-24 посрамил авианосец ВМС США

Как напугать авианосец Европа беспокоилась, но по-настоящему боялись Су-24 ВМС США.
Российская газета 17 января в 01:55
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой снялась в пикантном купальнике

В своем микроблоге 17-летняя девушка выложила пару эффектных снимков в весьма пикантном голубом купальнике.
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На Украине ветеран застрелил друга из-за спора о Зеленском

На Украине ветеран войны в Донбассе застрелил друга из-за спора о том, какой президент лучше — Владимир Зеленский или Петр Порошенко.
Lenta.ru 09:20
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В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра

Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
РИА Новости 04:27
Общество

В Москве поступили звонки о минировании всех станций метро

В Москве в связи с поступлением анонимных сообщений о минировании идёт проверка в 85 школах и 20 торговых центрах, также проверяются все станции Московского метрополитена и сетевые магазины.
RT на русском 03:18
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