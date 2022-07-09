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Ставки по потребительским кредитам в России упали ниже 20% годовых

Из-за того, что значения ПСК в России рассчитываются с задержкой, банки не могут поднимать ставки по кредитам так быстро, как растет ставка ЦБ.
РБК
Средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели сократилась на 4,26 п.п., опустившись ниже 19,5% годовых.
РБК
По данным «Финуслуг», на неделе с 30 июня по 7 июля условия по потребительским ссудам смягчили сразу 11 банков из топ-20: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».
РБК
По словам управляющего директора проекта «Финуслуги» Игоря Алутина, столь резкое снижение ставок фиксируют впервые с конца мая — с тех пор, как начал рассчитываться индекс кредитов.
Lenta.ru

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