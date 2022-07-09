По данным «Финуслуг», на неделе с 30 июня по 7 июля условия по потребительским ссудам смягчили сразу 11 банков из топ-20: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».
Российские спецназовцы ликвидировали не менее трёх польских наёмников около села Долгенькое в Харьковской области, сообщил ТАСС офицер одного из подразделений специального назначения Западного военного округа.
Марджори Тейлор Грин (Конгрессвумен-республиканка от Джорджии) сообщила заинтересованной общественности, что Украина – это новый Ирак, завязанный на бантик Североатлантического альянса и с атомным секретом внутри.