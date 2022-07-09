По данным «Финуслуг», на неделе с 30 июня по 7 июля условия по потребительским ссудам смягчили сразу 11 банков из топ-20: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, «Хоум Кредит», МТС Банк, «Уралсиб» и «Ак Барс».
Посетители закрытого летнего фестиваля фракции СДПГ в бундестаге стали жертвами нападения с использованием капель, называемых "коктейлем для изнасилования" Берлинская полиция подтвердила факт начавшегося расследования телеканалу RBB24.
Согласно изданию, в 2023 финансовом году США поставит на вооружение ракету Precision Strike Missile (PrSM), артиллерийскую систему Extended Range Cannon Artillery (ERCA) и ракету Mid-Range Capability (MRC) для поражения вражеских целей на безопасном расстоянии.
«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча за Суперкубок России — 2:0. Нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев открыл счет на 29-й минуте, его одноклубник Малком забил второй мяч на 34-й минуте.