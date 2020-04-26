Коронавирус
ИзвестияСтавки сделаны: Госдума спросит ЦБ о курсе рубля и доступных кредитах
Как выяснили «Известия», в Госдуме начали готовиться к этой встрече еще на прошлой неделе, повестка менялась в зависимости от действий регулятора. Так, например, в минувшую пятницу ЦБ понизил ключевую ставку с 6 до 5,5%.
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 15:43, Ашберн
Футбол
Украинский защитник Кравец рассказал, почему отказался переходить в «Барселону»
Metaratings 15:01
Общество
В Подмосковье продлевают режим самоизоляции на майские праздники
Красногорск, 27 апреля 2020, 21:23 — REGNUM Власти Московской области планируют продлить режим самоизоляции в регионе на период майских праздников.
REGNUM 14:23
Армия и оружие
Пентагон официально опубликовал видео с НЛО
Lenta.ru 14:02
Здоровье
В Москве заметили улучшения у пациентов после переливания плазмы
Заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что московские врачи фиксируют улучшения у пациентов с подтвержденным диагнозом по коронавирусу после процедуры по переливанию плазмы крови с антителами, полученной от выздоровевших.
Московский Комсомолец 15:17
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Общество
В Совфеде проверят возможный конфликт интересов в действиях Нарусовой
Подкомитет по этике Совета Федерации принял к рассмотрению жалобу на действия сенатора Людмилы Нарусовой — в них увидели признаки конфликта интересов.
РБК 10:17
Политика
Путин выступит с обращением к ветеранам в День Победы
На вопрос агентства, выступит ли президент с обращением к россиянам 9 мая, пресс-секретарь главы государства ответил утвердительно.
РИА Новости 14:12
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Футбол
Алиев считает, что у Милевского есть шанс завоевать «Золотой мяч»
Бывший полузащитник киевского «Динамо», «Локомотива» и «Анжи» Александр Алиев пообщался со своим другом, форвардом брестского «Динамо» Артемом Милевским.
Спорт-Экспресс 13:12
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн 05:52
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев
Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
Политика
Чехия согласилась вести переговоры о передаче России памятника Коневу
Власти намерены соблюдать Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией, в котором говорится, что оба государства будут обеспечивать уход за воинскими памятниками другой стороны на своей территории, подчеркнул Петршичек.
Daily Storm 09:33
Авто
В Сети показали изображения новой Lada 4x4
По словам главы «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса, новое поколение внедорожника будет выполнено в фирменной Х-стилистике LADA и останется в той же ценовой нише, что и нынешняя модель.
Автоновости дня 05:53
Здоровье
Пациентов с коронавирусом начали лечить средством от изжоги
Изучать эффект фамотидина врачи начали после того, как удалось отметить, что при приеме препарата отмечается существенно улучшение при коронавирусе, по сравнению с результатом лечения без приема этого медикамента.
ToDay News Ufa 14:25
Футбол
Вратарь «Крыльев Советов» усомнился в лидерстве Путина
Вратарь самарского клуба «Крылья Советов» Евгений Фролов в интервью журналисту Сергею Егорову рассказал о роли лидера в футболе и в политике.
ProstoProSport 12:03
Происшествия
В Волгограде взорвался автомобиль, пострадал один человек
27 апреля в Дзержинском районе Волгограда сработало взрывное устройство в автомобиле 69-него полковника полиции в отставке, пожилой мужчина получил тяжелые ранения и госпитализирован.
МонаВиста 12:49
Общество
Главврач больницы в Коммунарке опроверг массовые увольнения медсестер
Главный врач московской инфекционной больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения СМИ о массовом увольнении своих сотрудников.
Коммерсантъ 07:16
Религия
РПЦ установила ответственность служителей за нарушение мер по COVID-19
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил "ответственность священнослужителей" за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, сообщает в понедельник рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 11:00
Шоу-бизнес
Илана Юрьева рассказала, почему Юлия Михалкова с ней не общается
Юрьева с абсолютным пониманием относится к тому, что Михалкова закрылась, перестала общаться с бывшими коллегами по «Уральским пельменям».
Bimru.ru 07:50
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК 07:50
Общество
«Ведомости»: крупные российские авиакомпании подняли стоимость билетов
Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
ТАСС 10:17
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС 08:07
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Энергетика
Нефть марки Urals стала дороже Brent
Цена нефти Urals выросла на $1,05 за баррель относительно марки Brent в пятницу 24 апреля, сообщает агентство Argus Media.
Газета.Ru 10:52
Здоровье
В Липецке трех врачей уволили за халатность при работе с COVID-19
Два замглаврача и старшая медсестра липецких больниц уволены за нарушение правил работы с инфицированными коронавирусом пациентами, сообщает в понедельник администрация области.
РИА Новости 14:46
Политика
Фельдмаршал Хафтар решил возглавить Ливию
Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар фактически объявил о своем решении возглавить страну и разрыве подписанного в 2015 году в марокканском городе Схират соглашения о политическом урегулировании.
Коммерсантъ 15:31
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце США оказалась аномальной
ФАН 25 апреля в 09:52
Общество
Власти Москвы назвали условие для снятия ограничений
Данчиков отметил, что на сегодняшний день в Москве зафиксировано свыше 45 тысяч случаев заражения и наблюдается ежедневный рост числа заболевших.
РИА Новости 13:46