Экономика
Будущее России. Национальные проектыСтавки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю
Средневзвешенные ставки 15 крупных ипотечных банков, на которые приходится выдача более 90% жилищных кредитов в России, снизились за неделю с 18 по 24 апреля, сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.
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Ставки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю
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