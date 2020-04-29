Средневзвешенные ставки 15 крупных ипотечных банков, на которые приходится выдача более 90% жилищных кредитов в России, снизились за неделю с 18 по 24 апреля, сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

Ставки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю

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