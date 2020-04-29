Экономика
Будущее России. Национальные проектыСтавки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю
Средневзвешенные ставки 15 крупных ипотечных банков, на которые приходится выдача более 90% жилищных кредитов в России, снизились за неделю с 18 по 24 апреля, сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.
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Ставки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю
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Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
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Альметьевск РТВ вчера в 11:39
Армия и оружие
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«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
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