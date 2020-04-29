Средневзвешенные ставки 15 крупных ипотечных банков, на которые приходится выдача более 90% жилищных кредитов в России, снизились за неделю с 18 по 24 апреля, сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

Ставки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю

Общество В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая «Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе. 126

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Политика Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая. 65

Общество «Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.

Здоровье Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19 Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку. 621

Происшествия В Выборге сгорела семья с шестью детьми В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей. 221

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Авто Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30% Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC. 61

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Здоровье 86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19. 256