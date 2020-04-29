Экономика
Будущее России. Национальные проектыСтавки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю
Средневзвешенные ставки 15 крупных ипотечных банков, на которые приходится выдача более 90% жилищных кредитов в России, снизились за неделю с 18 по 24 апреля, сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.
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Ставки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю
Будущее России. Национальные проекты05:44
За неделю действия программы льготной ипотеки, банками получено заявок на 16,6 млрд рублей
Агентство Строительных Новостей05:26
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Политика
Песков: назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно
Кремль руководствуется пониманием того, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России невозможно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:06
Общество
В Москве приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая
«Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)», — говорится в документе.
РБК вчера в 17:21
Общество
У британского премьера Бориса Джонсона родился сын
РИА Новости 05:23
Происшествия
ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию
Отмечается, что преступная группа организовала канал вывоза драгоценных металлов (платины, палладия, родия) из России в Германию транзитом через Белоруссию и Литву.
REGNUM 04:09
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Общество
Путин продлил ограничения по борьбе с коронавирусом
"С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно", - сообщил президент России Владимир Путин во вторник на совещании с губернаторами.
Газета.Ru вчера в 15:21
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Общество
«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов
Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
Общество
В Калужской области ввели масочный режим
Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
Общество
ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников
Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
Политика
Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции
Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes вчера в 10:57
Экономика
Оператор «Северного потока - 2» планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года
Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.
ТАСС 04:39
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19
Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку.
Российская газета вчера в 14:17
Политика
В России продлены ограничения на въезд иностранных граждан
Москва, 29 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Ограничения на въезд в Россию иностранцев, введённые на фоне пандемии коронавируса, продлены.
REGNUM 05:35
Происшествия
В Выборге сгорела семья с шестью детьми
В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
BFM.ru 01:23
Политика
Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»
Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
Наука
В России расшифровали состав Тунгусского метеорита
Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
Общество
В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом
В «Сызранском пансионате для инвалидов» выявлен очаг групповой заболеваемости COVID-19.
ГТРК Самара 04:32
Авто
Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
Коммерсантъ вчера в 17:36
Происшествия
В Екатеринбурге мужчина закидал камнями скорую помощь
Известия вчера в 19:28
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Общество
В Москве скончался личный пилот Путина
В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед.
Комсомольская правда 05:10
Здоровье
86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
Kursk.com 04:58
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
Известия вчера в 22:30