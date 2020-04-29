Экономика

Будущее России. Национальные проектыБудущее России. Национальные проектыСтавки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю

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Средневзвешенные ставки 15 крупных ипотечных банков, на которые приходится выдача более 90% жилищных кредитов в России, снизились за неделю с 18 по 24 апреля, сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.
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Ставки топ-15 ипотечных банков в России снизились за последнюю неделю

Будущее России. Национальные проекты05:44

Крупнейшие банки России снизили ставки по ипотеке

Lenta.ru05:30

За неделю действия программы льготной ипотеки, банками получено заявок на 16,6 млрд рублей

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«Дом.РФ» зафиксировал снижение средней ставки ипотеки в России

РИА Новости04:14

Пятнадцать крупнейших ипотечных банков РФ снизили ставки

Интерфакс03:58
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Песков: назвать дату окончания эпидемии коронавируса в России невозможно

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Общество

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В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

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Происшествия

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REGNUM 04:09
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Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
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Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
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Газета.Ru вчера в 15:21
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Армия и оружие

Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем

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REGNUM вчера в 22:15
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Общество

«Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов

Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем.
Российская газета 05:32
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Здоровье

В Свердловской области подтвердили 90 новых случаев коронавируса

РИА Новости 04:31
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Общество

В Калужской области ввели масочный режим

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша продлил нерабочие дни в регионе до 11 мая и ввёл строгий масочный режим.
RT на русском 03:35
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Общество

ФСБ провела масштабную операцию против подпольных оружейников

Отмечается, что ФСБ совместно с МВД пресечена деятельность жителей Москвы, Подмосковья, Крыма и Севастополя, республик Коми и Мордовия, Краснодарского, Красноярского и Хабаровского краев, а также Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей, причастных к восстановлению боевых свойств оружия и изготовлению боеприпасов.
РИА Новости 04:34
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Политика

Путин поручил подготовить план по выходу из самоизоляции

Владимир Путин поручил подготовить рекомендации, критерии и параметры последовательных шагов поэтапного выхода из режима ограничений начиная с 12 мая.
Forbes вчера в 10:57
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Экономика

Оператор «Северного потока - 2» планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года

Оператор "Северного потока - 2" - компания Nord Stream 2 AG - по-прежнему планирует завершить проект в конце 2020 - начале 2021 года, заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV (один из европейских партнеров проекта) Райан Зеле в ходе телефонной конференции.
ТАСС 04:39
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Здоровье

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19

Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку.
Российская газета вчера в 14:17
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Политика

В России продлены ограничения на въезд иностранных граждан

Москва, 29 апреля 2020, 12:35 — REGNUM Ограничения на въезд в Россию иностранцев, введённые на фоне пандемии коронавируса, продлены.
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Происшествия

В Выборге сгорела семья с шестью детьми

В результате пожара в жилом доме в Выборге Ленинградской области погибли двое взрослых и шестеро детей.
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
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В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС 06:01
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Общество

В Сызрани в пансионате для инвалидов массово заразились коронавирусом

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Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

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Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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В Москве скончался личный пилот Путина

В Москве на 74-году жизни скончался личный пилот президентов России Григорий Белодед.
Комсомольская правда 05:10
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86 человек за сутки заболели коронавирусом в Ростовской области

По информации Роспотребнадзора на 10:30, среды, 29 апреля за минувшие сутки на территории Ростовской области выявлено 86 новых случаев COVID-19.
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Общество

Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России

Специалисты Сбербанка с помощью искусственного интеллекта математически высчитали сроки наступления пика эпидемии коронавируса в России, рассказал зампред его правления Александр Ведяхин.
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