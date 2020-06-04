Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСтавки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. Во второй декаде мая она была на уровне 5,399%. До исторического минимума ставка снизилась в марте — тогда она составляла 5,15%.
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Ставки по вкладам опустились до исторического минимума

Телеканал 360°21:58

Ставки по депозитам опустились до исторического минимума

Коммерсантъ17:58

Средняя ставка по рублевым вкладам обновила абсолютный минимум

НТВ10:06

Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 5,04%

Rambler News Service09:34

Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимума

Ведомости09:22

Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде мая снизилась до 5,04%

ТАСС09:00

ПСБ: Снижение ставок по депозитам продолжает способствовать росту интереса физлиц к фондовому рынку

SIA.ruвчера в 08:08
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Энергетика

СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+

Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле.
РБК 21:40
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Общество

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Технологии

«ВКонтакте» запустила похожий на TikTok сервис «Клипы»

Представители компании уточнили, что система распознает более 10 жестов, с помощью которых можно начинать и останавливать запись, просматривать видео и включать различные эффекты.
RuNews24.ru 04:39
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Космос

Российские ученые придумали способ найти жизнь на других планетах

Российские ученые придумали новый способ поиска жизни на небесных телах Солнечной системы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, вице-президент международного Комитета по космическим исследованиям Михаила Панасюка.
Газета.Ru 20:24
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
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Происшествия

В Пермском крае умерли два медика c COVID-19

Два медика, инфицированные коронавирусом, скончались в Пермском крае, сообщило региональное министерство здравоохранения.
РИА Новости 14:13
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Общество

Последние звонки в школах Сахалина прошли в очной форме

Сахалинский губернатор Валерий Лимаренко побывал на последнем звонке в кадесткой школе Южно-Сахалинска.
RuNews24.ru 23:31
Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 15:14
1,1K
Политика

Экс-президент Джордж Буш выразил поддержку протестующим

Бывший президент от Республиканской партии Джордж Буш выразил поддержку протестующим, которые проводят акции после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, и косвенно раскритиковал нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа, сообщает американское издание Deadline.
BFM.ru вчера в 19:00
Общество

Ролик о поправках к Конституции заблокировал Youtube за гомофобию

В начале недели в Сети появился видеоролик, агитирующий голосовать за поправки к Конституции РФ.
Цензуры.Нет 08:25
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Авто

Renault начала продажи в России нового Renault Master

Российские дилеры Renault начали прием заказов на обновленный фургон Renault Master.
Автоновости дня вчера в 07:41
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Хоккей

Валерий Брагин возглавит сборную России по хоккею

Как сообщает Спорт24.Ru, помогать Брагину в сборной России будут Алексей Жамнов — ныне генеральный менеджер "Спартака", Александр Бойков — член тренерского штаба "Красной машины" и Рашит Давыдов — тренер вратарей в СКА и сборной России.
Вести.Ru 16:29
Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Следственные органы объявили бизнесмена Германа Лиллевяли в международный розыск, сообщил 3 июня «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Хорошевского районного суда Москвы.
Право.ру вчера в 06:28
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Политика

В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Россия играет на Ближнем Востоке "деструктивную роль" и должна "убираться" оттуда.
Известия 22:46
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Общество

В Нью-Йорке появились русскоязычные отряды для защиты от мародеров

Для защиты от мародеров и провокаторов в Бруклине были созданы отряды дружинников, патрулирующих местные улицы.
RuNews24.ru вчера в 19:49
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

РБК вчера в 03:28
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Экономика

В гордуме Екатеринбурга предварительно одобрили корректировку бюджета

Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM Бюджетная комиссия городской думы Екатеринбурга одобрила корректировку главного финансового документа города.
REGNUM 14:23
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия вчера в 03:45
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Происшествия

Начальник цеха ТЭЦ-3 задержан после разлива топлива в Норильске

Газета.Ru вчера в 10:36
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Автоспорт

В Сочи могут пройти две гонки «Формулы-1»

Piter.tv 10:29
Общество

Обломки взорвавшегося бака «Фрегата» разлетелись на тысячи километров

Обломки бака российского разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, разлетелись на тысячи километров, следует из данных, размещенных на специализированном сайте ВВС США space-track.org.
РИА Новости 18:04
9
Политика

Премьер Японии не приедет в Москву для участия в параде Победы 24 июня

Премьер-министр Японии Синздо Абэ не поедет в Москву для участия в параде Победы, который должен состояться 24 июня.
ТАСС 19:57
2
Наука

Вызванная стрессом седина может исчезать самостоятельно

Ученые выяснили, что процесс возникновения седины может быть обратим в том случае, если он начался недавно.
Goroday.ru 02 июня в 02:34
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Происшествия

Воспитательница частного детсада задушила подушкой кричавшую девочку

Вести.Ru 10:56
10
Общество

Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества

Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать.
РИА Новости 20:27
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и стала выглядеть моложе, чем шесть лет назад

Поклонники отметили, что с челкой певица выглядит даже моложе, чем на архивной фотографии.
Passion.ru 19:37
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
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Армия и оружие

Источник сообщил о подготовке танков «Армата» к экспорту

Газета.Ru 22:18
Общество

В отношении Николая Платошкина возбудили уголовное дело, его задержали

Николая Платошкина подозревают в разжигании массовых беспорядков и распространении фейков.
RuNews24.ru 11:30
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