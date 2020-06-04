Финансы

КоммерсантъКоммерсантъСтавки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума

Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. Во второй декаде мая она была на уровне 5,399%. До исторического минимума ставка снизилась в марте — тогда она составляла 5,15%.
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Ставки по вкладам опустились до исторического минимума

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Крупнейшие банки снизили ставки вкладов до исторического минимума

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SIA.ruвчера в 08:08
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