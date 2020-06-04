Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. Во второй декаде мая она была на уровне 5,399%. До исторического минимума ставка снизилась в марте — тогда она составляла 5,15%.

Энергетика СМИ назвали новую дату встречи стран ОПЕК+ Встреча министров стран ОПЕК+ может состояться в ближайшие выходные, 6 или 7 июля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в картеле. 2

Гаджеты Представлен недорогой смартфон Honor Play4 для игр Подшефный Huawei бренд Honor представил сегодня на презентации в Китае не только смартфон Honor Play4 Pro флагманского уровня, но и более простую модель в серии — Honor Play4. 9

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 2K

Шоу-бизнес Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.

Шоу-бизнес Анна Семенович опубликовала снимок без макияжа и фотошопа Артистка отметила, что настолько натуральной она давно уже себя не помнит. В 23 года Семенович стала участницей группы «Блестящие».

Гаджеты Все смартфоны, которые получат Android 11 Сразу стоит отметить, что окончательный список смартфонов, которые смогут обновиться до Android 11, может отличаться от ниже представленного. 7

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 756

Здоровье Завтра омские власти решат, когда откроются кафе и детсады Завтра, 5 июня, в правительстве Омской области пройдёт очередное заседание оперативного штаба по коронавирусу.

Шоу-бизнес Кара Делевинь сообщила о своих сексуальных предпочтениях Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.

Общество На Кубани продлили режим карантина Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. 2,3K

Общество Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем.