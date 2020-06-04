Финансы
КоммерсантъСтавки вкладов крупнейших банков снизились до исторического минимума
Средняя максимальная ставка вкладов десяти крупнейших банков упала до 5,039% — это самое низкое значение с начала подсчета показателя в 2009 году. Во второй декаде мая она была на уровне 5,399%. До исторического минимума ставка снизилась в марте — тогда она составляла 5,15%.
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Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
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Билл Гейтс ответил на теории о «чипировании» человечества
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
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Ученые установили дату постройки моста на Храмовой горе в Иерусалиме
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Работа ведется над целым спектром различных вакцин,которые будут применяться для разных групп населения.
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Пресс-служба НХЛ рассказала, в каком формате пройдёт плей-офф соревнования.
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Многие объясняют такое поведение Кары тем, что ее мать рано умерла, а ее воспитанием занимались старшие сестры.
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Власти Краснодарского края продлили режим карантина в регионе до 21 июня. Об этом в четверг, 4 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
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Зафиксировано снижение тревожности у россиян из-за коронавируса
У россиян снизился уровень тревожности из-за ситуации с коронавирусом по сравнению с апрелем.
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Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Первых туристов выбрали для полёта на МКС на Crew Dragon
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